Н.Тихомиров: выпускников опорного вуза Вологодской области ждут ведущие предприятия и организации региона

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Сенатор принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Череповецкого государственного университета.

Член Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Вологодской области Николай Тихомиров ТихомировНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Вологодской области принял участие в мероприятии, посвященном вручению дипломов о высшем образовании выпускникам Череповецкого государственного университета.

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В торжественной церемонии, состоявшейся в спортивно-концертном зале «Алмаз», также приняли участие Губернатор области Олег Кувшинников, КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области мэр города Череповца Елена Авдеева, ректор и преподаватели университета, представители городских предприятий и организаций.

Обращаясь со словами напутствия в адрес выпускников, сенатор горячо поздравил их с окончанием учебы и началом нового этапа в жизни, а также пожелал успешной реализации своих самых смелых проектов и творческих идей.

«Благодаря учебе в университете, высокому уровню преподавания вы получили качественное высшее образование и специальности, которые позволят устроиться по профессиям, востребованным в нашей области. Искренне желаю всем выпускникам доброго здоровья, отличного настроения, удачной профессиональной карьеры. И пусть ваши «алые паруса» всегда будут наполнены попутным ветром надежды и успеха», — сказал Николай Тихомиров.

По словам парламентария, выпускники Череповецкого госуниверситета пользуются повышенным спросом со стороны работодателей и многие предприятия и организации области готовы сегодня к приему на работу молодых дипломированных специалистов.

«Уверен, что присущие студентам опорного вуза творчество, целеустремленность, нацеленность на успех, желание применить полученные знания на практике будут по достоинству востребованы в регионе», — отметил сенатор, вручая «красные» дипломы лучшим выпускникам.

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