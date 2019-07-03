Н. Федоров: В Совете Федерации рассматривают Бенин как важного партнера России в западноафриканском регионе

Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя Совета Федерации и Председатель Национального Собрания Республики Бенин обсудили вопросы активизации двусторонних межпарламентских связей.

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

1 из 9

Сергей Митин и Николай Федоров

2 из 9

Николай Федоров

3 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

4 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

5 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

6 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

7 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

8 из 9

Встреча Н. Федорова с Председателем Национального Собрания Республики Бенин

9 из 9

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и Председатель Национального Собрания Республики Бенин Луи Влавону провели рабочую встречу. Во встрече также принял участие первый заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

«В основе российско-бенинских отношений, которые носят дружественный характер, лежат принципы взаимного уважения, близость подходов к вопросам формирования справедливого миропорядка, обеспечения безопасности и равноправных условий для развития всех государств. Мы рассматриваем Бенин как важного партнера России в западноафриканском регионе», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

От имени российской стороны Николай Федоров выразил признательность за поддержку Бенином российских проектов резолюций в ООН, в том числе в ходе 73-й сессии Генассамблеи, а также кандидатур России на выборах в международные структуры.

Позитивно оцениваем миротворческую деятельность Бенина на Африканском континенте

Председатель парламента Бенина проявил большой интерес к различным аспектам деятельности Совета Федерации – от законодательной до организационно-технической. Среди общих точек соприкосновения России и Бенина была названа борьба с международной преступностью и терроризмом. «Мы позитивно оцениваем миротворческую деятельность Бенина на Африканском континенте», — сказал Николай Федоров.

В ходе встречи отмечена необходимость активизации двусторонних межпарламентских связей. Важными шагами в этом направлении стали участие представителей Бенина в 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге и создание в ноябре 2017 года в Национальном Собрании Республики Бенин группы дружбы «Бенин-Россия». Стороны также заявили, что реализация совместных проектов может способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества.

Особый акцент был сделан на перспективах расширения контактов в гуманитарной сфере. Николай Федоров сообщил, что на 2018/2019 учебный год выделено 60 стипендий для обучения молодежи Бенина в вузах России за счет средств федерального бюджета. МВД России также готово организовать обучение бенинских специалистов в образовательных учреждениях министерства. «Кроме того, мы готовы рассмотреть увеличение квоты на обучение в вузах России студентов из Бенина», — подчеркнул первый вице-спикер СФ.

В свою очередь спикер Национального Собрания Республики Бенин поблагодарил российскую сторону за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов во всех сферах.

MIL OSI