Органами прокуратуры Центрального федерального округа в первом полугодии 2019 года проведена работа по защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе обобщило практику прокурорского надзора в сфере тепло- и электроснабжения в первом полугодии 2019 года.

Только в мае 2019 года допущены нарушения законодательства в указанной сфере связанные, с прекращением и ограничением подачи энергоресурсов, несоблюдением сроков их оплаты, несвоевременностью и качеством подготовки организаций теплоэнергетического, жилищно-коммунального комплексов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

В целях недопущения незаконного ограничения поставки коммунальных ресурсов на социальные объекты, а также фактов нарушений прав потребителей, добросовестно оплачивающих коммунальные услуги, прокурорами округа ведется работа по понуждению руководителей предприятий и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства по погашению задолженности за оказанные услуги.

В целях устранения выявленных нарушений закона в указанно сфере прокурорами в 2019 году внесено 475 представлений, по результатам рассмотрения которых 173 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 57 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона, в суд направлено 12 заявлений, возбуждено 276 дел об административных правонарушениях, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 235 виновное лицо, по материалам проверок возбуждено 3 уголовных дела.

Работа на данном направлении находится на контроле Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе.

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