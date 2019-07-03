О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска (03.07.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация

О внедрении в российском регулировании новых подходов к оценке кредитного риска

Банк России начиная с 2019 года в рамках развития регулирования, стимулирующего кредитную поддержку экономики, осуществляет поэтапный процесс изменения порядка расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка и внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска1.

На первом этапе реализованы изменения в части оценки кредитного риска в отношении суверенных заемщиков на основании внешних рейтингов долгосрочной кредитоспособности, которые вступили в силу в июне 2019 года. Это позволяет снизить требования к суверенным заемщикам и по кредитам с экспортными гарантиями с 100 до 50%, то есть в 2 раза.

В III квартале 2019 года запланировано опубликование проекта новой редакции Инструкции № 180-И (предполагаемая дата вступления в силу — 1 января 2020 года) с подходом к оценке кредитного риска по требованиям к банкам и корпоративным заемщикам в зависимости от уровня кредитоспособности заемщика и показателей его деятельности.

По требованиям к корпоративным заемщикам планируется выделить категорию «инвестиционный класс» с пониженным коэффициентом риска 65% (в настоящее время оцениваемых с коэффициентом риска 100%) при одновременном соблюдении условий: отнесение их к I или II категории качества в соответствии с положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П и от 23.10.2017 № 611-П и допуск ценных бумаг заемщика к торгам на организованном рынке ценных бумаг.

Предполагается также установить пониженный коэффициент риска 85% по требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на индивидуальной основе (в настоящее время применяется коэффициент риска 100%), если требования к указанным заемщикам отнесены к I–II категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П и по ним отсутствуют просроченные платежи. По требованиям к субъектам малого и среднего предпринимательства, оцениваемым на портфельной основе, соответствующим критериям, установленным действующей редакцией Инструкции № 180-И, сохраняется пониженный коэффициент риска 75%.

В отношении требований к банкам будет применяться подход, в соответствии с которым установление коэффициентов риска будет зависеть от отнесения банка к классам «А» («А*»), «В» или «С», определенным в документе БКБН1, исходя из уровня их кредитоспособности, а также соблюдения ими установленных в стране их регистрации обязательных нормативов и минимальных значений надбавок к нормативам достаточности капитала банка.

По краткосрочным требованиям к банкам классов «А» и «В» (вне зависимости от валюты их номинирования) будут применяться коэффициенты риска 20 и 50% соответственно, по прочим требованиям к банкам класса «А» («А*») — 40% (30%), к банкам класса «В» — 75%. Требования к банкам класса «С» (не соблюдающим обязательные нормативы) будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%.

Требования к международным банкам развития (не включенным в список международных финансовых организаций, в отношении которых в соответствии с документом БКБН1 применяется коэффициент риска 0%) будут взвешиваться с коэффициентом риска 50%.

Одновременно будут уточнены подходы к расчету кредитного риска в части установления повышенного коэффициента риска по вложениям в некотируемые спекулятивные акции (доли) юридических лиц в размере 400% и применения повышенного коэффициента риска 150% по необеспеченным просроченным кредитам (если резерв по ним сформирован в размере менее 20%), а также по условным обязательствам кредитного характера без риска с установлением по ним коэффициента кредитной конверсии 0,1 (вместо 0).

Предполагается, что данные подходы за счет снижения общей суммы активов, взвешенных по уровню риска, позволят высвободить капитал банков и обеспечить дополнительные возможности для кредитования реального сектора экономики. При этом совокупная величина активов и условных обязательств кредитного характера, по которым повышаются коэффициенты риска, с учетом установления переходного периода для банков и отдельных исключений не окажет существенного негативного влияния на показатели банковской системы.

На следующем этапе внедрения нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска (в 2020 году, с вступлением в силу с 1 января 2021 года) планируется изменение подходов к оценке ипотечных и потребительских кредитов с ожидаемым положительным эффектом на показатели достаточности капитала банков.

Полный текст материалов БКБН1 на английском языке доступен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка международных расчетов.

_______________

1 Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Basel III: Finalising post-crisis reforms» (December 2017).

3 июля 2019 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

MIL OSI