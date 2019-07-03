О. Мельниченко и Е. Перминова приняли участие в мероприятии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Норвегии

Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета по мониторингу КМРВСЕ одобрили представленные проекты рекомендации и доклада по России.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области приняли участие в заседании Комитета по мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Мероприятие состоялось в Осло.

Ключевым вопросом повестки дня стало рассмотрение проектов рекомендации и доклада КМРВСЕ по состоянию демократии в Российской Федерации на местном и региональном уровне, подготовленных в результате работы мониторинговой миссии Конгресса.

Докладчики КМРВСЕ из Нидерландов и Великобритании осуществили в октябре 2018 г. и в марте 2019 г. два визита в Россию, посетив Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан и Чувашскую Республику. Ранее подобный мониторинг Российской Федерации был проведен КМРВСЕ в 2010 году.

По словам российских парламентариев, докладчики КМРВСЕ подчеркнули конструктивный характер взаимодействия с российской стороной и свое стремление подготовить политически неангажированные документы в соответствии с полномочиями Конгресса. Они учли принципиальные замечания российской делегации по проектам рекомендации и доклада. Именно это не устроило представителей Украины и Грузии, которые пытались вовлечь участников заседания в дискуссию антироссийского характера вокруг так называемой «аннексии Крыма» и «нарушения прав национальных меньшинств» в России, в том числе украинцев, проживающих в нашей стране.

Олег Мельниченко поддержал стремление докладчиков представить объективную картину состояния демократии на местном и региональном уровне в России и выступил с необходимыми разъяснениями по проблемным вопросам, представленным в докладе.

Со стороны российских парламентариев был также дан надлежащий ответ на выпады откровенных недоброжелателей. В результате члены Комитета по мониторингу КМРВСЕ одобрили представленные проекты рекомендации и доклада по России.

Предстоит рассмотрение и утверждение этих документов в октябре на 37-й сессии КМРВСЕ в Страсбурге.

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