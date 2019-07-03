Source: Russia Federal Space

#ЦУП#главное#МКС03.07.2019 03:20

Плановая коррекция орбиты МКС

В соответствии с программой полёта Международной космической станции сегодня, 3 июля 2019 года, была проведена плановая коррекция её орбиты.

Для выполнения манёвра в 03:18 мск были включены двигатели служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции. Время их работы составило 34 секунды. В результате чего орбитальная скорость МКС увеличилась на 0,52 м/с.

В соответствии с данными службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ФГУП ЦНИИмаш параметры орбиты космической станции после выполнения манёвра составили:

минимальная высота над поверхностью Земли — 411,4 км,максимальная высота над поверхностью Земли — 436,4 км,период обращения — 92,78 мин.,наклонение орбиты — 51,66 град.

Целью проведения коррекции стало формирование баллистических условий для полёта российских кораблей: пилотируемого «Союза МС-13» и грузового «Прогресса МС-12».

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