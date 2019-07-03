Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в подписании договора между муниципалитетом и предпринимателями.

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области принял участие в подписании договора между муниципалитетом и предпринимателями о передаче права использования местного товарного знака.

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Администрация Старорусского района передала право использования товарного знака «Старорусский» местным предпринимателям. Договор между муниципалитетом и Фондом развития Старорусского края подписали глава района Александр Розбаум и руководитель Фонда Юлия Комарова.

По словам Сергея Фабричного, старорусские товаропроизводители получили возможность защищать свою продукцию местным товарным знаком, а муниципалитет – источник дополнительного дохода от природной ренты. По лицензионному договору контролировать использование бренда поручено созданному горожанами и предпринимателями Фонду развития Старорусского края.

Мы одни из первых в России зарегистрировали товарный знак на муниципалитет

«В подавляющем числе случаев товарный знак используется для брендирования юридических лиц. Мы одни из первых в России зарегистрировали товарный знак на муниципалитет. Фонд на правах оператора будет им распоряжаться и через сублицензию привлекать местных производителей товаров и услуг, заинтересованных в продвижении своей продукции», – пояснил сенатор.

Активное использование товарного знака «Старорусский», по его мнению, должно стимулировать товаропроизводителей разрабатывать новые продукты, в том числе из местного сырья. «Под этим брендом можно выпускать минеральную воду, лечебные грязи, соль, косметику, которыми славится Старорусский район. При этом Фонд, муниципалитет и предприниматели должны действовать согласованно», — сказал Сергей Фабричный.

Год назад Старорусский район Новгородской области при поддержке сенатора зарегистрировал товарный знак «старорусский» по 8 из 13 заявленных к регистрации групп товаров и услуг. В частности, Роспатент закрепил за муниципалитетом право применять товарный знак к товарам и услугам, относящимся к туризму, лечебному отдыху, производству товаров и сувениров, гастрономическим брендам.

Сергей Фабричный активно участвует в разработке правовых механизмов, направленных на защиту и продвижение территориальных брендов. Так, сенатор выступил одним из инициаторов введения в правовой оборот понятия «географическое указание», которое будет способствовать появлению новых региональных брендов.

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