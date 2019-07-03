Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Сириус03.07.2019 09:54

Проектная смена Роскосмоса «Большие вызовы»

В Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) началась научно-технологическая образовательная программа «Большие вызовы» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». В течение трехнедельной смены одаренные учащиеся 8-10 классов, победители и призеры Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ, будут заниматься по профильному направлению «Космические технологии».

Участникам программы предстоит принять участие в решении тематических заданий:

сконструировать малый космический аппарат;

создать, испытать и оптимизировать рабочее колесо турбины ракетного двигателя;

спроектировать и испытать подсистемы малого космического аппарата для функционирования в составе «роя»;

разработать макет аппаратно-программного комплекса для постановки эксперимента на борту Международной космической станции в рамках проекта «Космолаб».

В финале проектной смены работы одаренных детей будут оценены экспертами и ведущими специалистами ракетно-космической отрасли.

Образовательная программа «Большие вызовы» реализуется Госкорпорацией «Роскосмос» при поддержке научно-образовательных организаций и предприятий ракетно-космической отрасли РКК «Энергия», НПО Энергомаш, ЦПК им. Ю. А. Гагарина, а также при участии СПУТНИКС, МИЭМ ФГАОУ ВО «НИУ «ВШЭ» (Московский институт электроники и математики Высшей школы экономики), и Сколковского института науки и технологий.

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