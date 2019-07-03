Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Национальном туристическом форуме «Реки России», прошедшем в Тверской области в Завидово.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области и его заместитель Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области приняли участие в Национальном туристическом форуме «Реки России», прошедшем в Тверской области в Завидово.

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По словам парламентариев, в рамках форума была организована работа тематических площадок, где обсуждались актуальные вопросы развития туриндустрии.

«Речь шла о необходимости системного продвижения туристического потенциала России, ее отдельных регионов, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, о единой информационной линии в этой отрасли», — сообщил Валерий Рязанский.

В. Рязанский принял участие в Национальном туристическом форуме «Реки России», прошедшем в Тверской области в Завидово

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В. Рязанский принял участие в Национальном туристическом форуме «Реки России», прошедшем в Тверской области в Завидово

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В ходе пленарной сессии «Туризм как инструмент социально-экономического роста территории» были подняты вопросы развития кластера «Волжское море».

«Обсуждали тему специального ответвления от железной дороги, чтобы быстро доехать до Завидово — этот проект высоко рентабелен по социальным и экономическим показателям», — продолжил Игорь Фомин.

Форум «Реки России» уже зарекомендовал себя как важное событие в туристической отрасли

По словам законодателя, сегодня в Завидово поток туристов составляет 300 тыс. человек. В этой связи приобрела актуальность тема строительства порта, поддержки и развития коммуникаций, создания льготного режима налогообложения для тех инвесторов, которые вкладывают средства в развитие проекта.

«В дискуссиях на тему развития кластера «Волжское море» особое внимание уделяем транспортной доступности для населения: это стимулирование производства судов, развития транспортной инфраструктуры, прямое субсидирование отдельных направлений», — добавил Игорь Фомин.

По мнению Валерия Рязанского, форум «Реки России» уже зарекомендовал себя как важное событие в туристической отрасли.

«Развитие туристской индустрии в целом делает территорию привлекательной, а развитие водного туризма имеет особое значение для внутреннего и въездного туризма. Использование речных ресурсов в малом городе при грамотном подходе к делу может существенно увеличить поток туристов, как это было раньше, когда реки были главными транспортными артериями», — заключил сенатор.

В работе форума приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, РуденяИгорь МихайловичГубернатор Тверской области представители федеральных и региональных органов государственной власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты.

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