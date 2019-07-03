Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела встречу с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Уругвая и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР).

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани.

Валентина Матвиенко заявила, что Уругвай всегда был и остается надежным партнером России в Латинской Америке.

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Председатель СФ отметила поступательное развитие российско-уругвайских межпарламентских связей, подчеркнув, что они стали важной составляющей межгосударственных отношений.

Валентина Матвиенко напомнила, что в 2016 году между Советом Федерации и Сенатом Уругвая было подписано Соглашение о сотрудничестве, которое, по ее мнению, надо наполнить конкретным содержанием, и предложила активизировать совместную работу по линии групп дружбы, которые созданы в обеих палатах.

Председатель СФ также поблагодарила уругвайскую сторону за внимание к русской диаспоре, бережно сохраняющей на территории страны русский язык и русские традиции.

Совет Федерации заинтересован в сотрудничестве с Парламентом Южноамериканского общего рынка

Глава СФ подчеркнула, что Совет Федерации заинтересован в сотрудничестве с Парламентом Южноамериканского общего рынка. «Мы рассматриваем ПАРЛАСУР как одну из успешнейших интеграционных структур Латинской Америки, и у нас есть опыт взаимодействия на международных площадках», — сказала она.

Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Андрей Клишас

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Константин Косачев

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Встреча с Председателем Палаты Представителей Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай Сесилией Боттино и Председателем Парламента Южноамериканского общего рынка (ПАРЛАСУР) Даниэлем Каджиани

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Как Председатель Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко обратила внимание на возможность активизации взаимодействия между ПАРЛАСУР и МПА СНГ.

Сесилия Боттино отметила, что отношения между Россией и Уругваем развиваются на самом высоком уровне. Она выразила надежду, что в ближайшее время руководители российского парламента также посетят Уругвай.

В свою очередь Даниэль Каджиани высказался за расширение межпарламентского диалога. Он подчеркнул, что парламентарии ПАРЛАСУР разделяют основные принципы международного права и поблагодарил Россию за позицию невмешательства во внутренние дела суверенных государств Латинской Америки.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки дня.

В беседе приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской Америки Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

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