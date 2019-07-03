Состоялась встреча Г. Кареловой с Председателем Сената Парламента Республики Экваториальная Гвинея М. Асангоно

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области провела встречу с Председателем Сената Парламента Республики Экваториальная Гвинея Марией Тересой Эфуа Асангоно.

Вице-спикер СФ передала слова приветствия и благодарности от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

«Мы высоко ценим традиционно дружественный характер наших двусторонних отношений и рассматриваем Экваториальную Гвинею в качестве перспективного партнера на Африканском континенте», — подчеркнула Галина Карелова. «У нас нет серьезных расхождений в подходах к формированию справедливого миропорядка, верховенства права и сохранении центральной роли ООН в решении глобальных проблем».

Высоко ценим традиционно дружественный характер наших двусторонних отношений

Галина Карелова выразила признательность за взвешенную позицию Экваториальной Гвинеи по многим проблемам глобальной и региональной повестки. «Благодарны за решение войти в состав соавторов принципиальной для России резолюции 73-й сессии Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, а также за поддержку российских проектов резолюции в области информационной безопасности и неразмещения оружия в космосе».

Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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Галина Карелова

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Игорь Каграманян

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Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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Встреча с Председателем Сената Экваториальной Гвинеи

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В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

«Наши встречи «на полях» 137-й Ассамблеи МПС в октябре 2017 г. и второго Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года, были крайне результативны и позволили предметно обсудить состояние и перспективы нашего двустороннего сотрудничества и договориться о реализации совместных инициатив», — отметила вице-спикер СФ.

Галина Карелова проинформировала, что Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между парламентами России и Экваториальной Гвинеи, подписанное в Санкт-Петербурге на втором Евразийском женском форуме, уже активно реализуется.

Вице-спикер СФ сообщила, что в апреле Совете Федерации создана группа по сотрудничеству с Экваториальной Гвинеей, которую возглавил сенатор Дмитрий Кузьмин. КузьминДмитрий Геннадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кемеровской области

Мария Тереса Эфуа Асангоно поблагодарила за теплый прием и пригласила делегацию Совета Федерации посетить с визитом Экваториальную Гвинею в удобное время.

В беседе принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян. КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области

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