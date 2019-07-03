Студент СПбГУ стал чемпионом II Европейских игр

Source: Saint Petersburg State University in Russian

3 июля 2019 Новости

В составе сборной России по спортивной аэробике студент Санкт-Петербургского университета Петр Перминов завоевал золотую медаль в номинации «Группа» на Европейских играх в Минске.

Универсант Петр Перминов, обучающийся по программе среднего профессионального образования «Физическая культура», начал спортивную карьеру в 2006 году, когда родители привели его в городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта на отделение спортивной аэробики, где он тренируется по сегодняшний день под руководством заслуженного мастера спорта Людмилы Левиной. С 2014 года спортсмен неоднократно добивался высоких результатов на международных соревнованиях — в качестве юниора он становился золотым и серебряным призером первенства мира, победителем Кубка мира и чемпионата Европы и дважды получал звание чемпиона России.

В соревнованиях II Европейских игр приняли участие 3844 спортсмена из 50 стран Европы. Всего было разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Победителем в общем медальном зачете стала команда Российской Федерации, завоевавшая 109 медалей, 44 из которых золотые.

В 2017 году Петр поступил в Санкт-Петербургский университет, где продолжил достигать новых спортивных успехов. Уже в сентябре он принял участие в чемпионате Европы по спортивной аэробике, состоявшемся в итальянском городе Анкона. На этих соревнованиях универсант занял первое место в номинациях «Индивидуальное выступление» и «Смешанная пара», а также вместе с другими спортсменами стал серебряным призером в номинации «Группа». В 2018 году универсант завоевал золото чемпионата мира, проходившего в городе Гимарайнш (Португалия), а на XVII Всемирной летней гимназиаде, которая проходила в Марракеше (Марокко), универсант взял серебро сразу в двух номинациях: соло и выступление в смешанной паре.

В 2019 году Петр Перминов вошел в основной состав сборной команды России по спортивной аэробике и уже в марте стал чемпионом в командном зачете и бронзовым призером в номинации «Группа» на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан).

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