Суд прекратил дело в отношении зам.председателя Брестской ОГП

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Прекратить производство — таким стало решение суда в отношении заместителя председателя брестской областной организации Объединенной гражданской партии Алины Литвинчук. Ранее судебный орган хотел запретить выезд за территорию РБ, отключалась мобильная связь и оказывалось давление на близких Алины Литвинчук. В качестве предлога использовалось утверждение, что активистка якобы не уплатила штраф по статье 22.9 КОАП РБ (незаконное изготовление и распространение информации) еще за 2018 год.

— Власть выбрала новый метод давления на журналистов и активистов, которые освещали тему строительства экологически опасного аккумуляторного завода в Бресте и протестов против этого строительства. Судя по всему, это связано и с приближением избирательных кампаний, где тема экологии может стать №1, — рассказала Алина Литвинчук. — Не исключено, что именно благодаря вмешательству партии и размещению в публичном пространстве подтверждения копии оплаты (из банка) суд решил принять именно такое решение, поскольку побоялся возмущения общественности как в стране, так и за ее пределами.



Напомним, что на Алину Литвинчук только за период 2014-2018 гг. в общей сложности было заведено 6 дел в рамках административного производства по статье 22.9 КОАП РБ. Главная цель такого давления — снижение общественной и политической активности, попытка не дать возможность освещать важные и острые для региона и для страны в целом темы.

— Дело о якобы неуплате штрафа — это была возможность оказывать на меня давление и запугивать других, не заводя новых дел по ст. 22.9 на протяжении почти полугода, чтобы не привлекать лишнего внимания политиков и прессы, — уверена Алина Литвинчук.

На данный момент активистка готовит жалобу на действия сотрудника ОПИ в прокуратуру. Не исключено, что с приближением парламентской и президентской кампании давление на активистов и журналистов будет только увеличиваться.Пресс-служба брестской областной организации ОГП

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