С. Леонов и И. Абрамов предложили обеспечить инвалидов жильем независимо от их имущественного положения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы внесли в Государственную Думу соответствующий законопроект.

Член Комитета СФ по социальной политике Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области и член Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области внесли в Государственную Думу проект федерального закона об обеспечении инвалидов жильем независимо от их имущественного положения. Соавторами документа выступили депутаты Государственной Думы.

Предлагается внести изменение, позволяющее принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения

В статью 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предлагается внести изменение, позволяющее принимать инвалидов на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от их имущественного положения. Законопроект направлен на восстановление социальной справедливости по отношению к инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, которые ущемлены в объеме такой меры социальной поддержки.

Как подчеркивают парламентарии, указанным гражданам сложно доказать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий. Инвалиды и семьи, имеющие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, должны быть признаны малоимущими, чтобы получить жилье.

«Члены семей с инвалидами работают или получают пенсии, поскольку им нужно ухаживать за родственником с ограниченными возможностями здоровья, на что требуются немалые средства. Признать инвалида малоимущим и нуждающимся в жилом помещении проблематично, хотя он и его семья могут жить в плохих жилищных условиях», — пояснил Сергей Леонов.

MIL OSI