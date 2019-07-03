Указ о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

Source: President of Russia – Kremlin

В целях ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, оказания помощи пострадавшему населению и в соответствии со статьями 41 и 8 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» постановляю:

1. Считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

2. Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением на территории Иркутской области, Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и воинские формирования.

3. Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт поврежденного жилья (общая сумма выделяется на одно домовладение или квартиру) и определить порядок выделения указанных средств;

б) решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения на территории Иркутской области, средств из федерального бюджета на строительство и (или) на приобретение нового жилья;

в) обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизинговых платежей, а также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей;

г) рекомендовать страховым организациям ускорить выплату денежных средств по договорам страхования, в том числе сельскохозяйственным товаропроизводителям, сократив перечень представляемых документов и упростив процедуры их представления;

д) обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов, предусмотрев при необходимости предоставление из федерального бюджета субсидий и (или) дотаций бюджету Иркутской области;

е) обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости в районах, пострадавших в результате наводнения на территории Иркутской области;

ж) совместно с Центральным банком Российской Федерации и государственными внебюджетными фондами разработать механизм безотлагательного осуществления социальных выплат гражданам;

з) обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти, связанных с ликвидацией последствий наводнения на территории Иркутской области, в том числе на ремонт и обслуживание техники.

4. Правительству Российской Федерации ежемесячно докладывать Президенту Российской Федерации о ходе реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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