Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Margoninie

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godz. 15:30-16:00. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13:30.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej, numer telefonu komórkowego oraz markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Urząd Miasta i Gminy w Margoninie pod adresem: do 4 lipca 2019 r. (czwartek) do godz. 15:00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Urząd Miasta i Gminy w Margoninie, Agnieszka Kurnik, tel. 600 175 131.

Source: President of Poland in Polish