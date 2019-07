Premier: Ten projekt to szansa dla młodych na lepszą przyszłość

Source: President of Poland in Polish

Młodzi muszą chcieć zostać w Polsce i to jest nasz obowiązek, ku temu będziemy dążyć. To jest jednocześnie Polska Racja Stanu – mówił szef rządu. Jak dodał to jeden z najważniejszych projektów i wielka inwestycja w ludzi młodych. Polski rząd planuje przeznaczyć na ten cel około 1 mld zł w tym roku, a w przyszłym co najmniej 2,5 mld zł.

Premier podkreślił, że te działania mają zwiększyć szanse oraz poprawić perspektywy młodych na rynku pracy. Tak, żeby możliwości młodych Polaków były na podobnym poziomie jak ich rówieśników na zachodzie. Jak ocenił młodzi mają trudniej na rynku pracy, a budowanie ich kariery wiąże się z koniecznością pozyskania środków na wynajem czy wpłatę rat na mieszkanie. To kosztuje, chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. Ten projekt jest odpowiedzią na te potrzeby – podsumował.

MIL OSI