Владимир Путин прибыл в Италию

Source: President of Russia – Kremlin
В ходе официального визита запланированы переговоры главы Российского государства с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой Маттарелла СерджоПрезидент Италии и Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте Конте ДжузеппеПредседатель Совета Министров Итальянской Республики .
Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы.
Предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ.
Кроме того, Президент России посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.