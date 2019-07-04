Выступление ректора на Международной конференции по добровольчеству и социальным инновациям в Женеве, ООН

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В 2015 году ООН была принята Повестка дня в области устойчивого развития — 2030. Этот документ определяет 17 основных целей достижения устойчивого развития в масштабах всей планеты. Цель № 4 предусматривает обеспечение равных возможностей в образовании и возможность обучаться в течение всей жизни для всех. Эта цель предусматривает «создание и модернизацию образовательных учреждений для обеспечения безопасной, неагрессивной, инклюзивной и эффективной образовательной среды для всех учащихся».

В Санкт-Петербургском университете для достижения этой цели используются следующие образовательные технологии:

дистанционное обучение с использованием платформы Blackboard для обучающихся из удаленных районов и/или с особенностями развития

онлайн-курсы по разным предметам, включая иностранные языки, способствующие в том числе индивидуализации обучения

клинические формы обучения

дополнительные образовательные программы, воплощающие идею обучения в течение всей жизни и дающие возможность найти новую работу и сферу приложения своих способностей широкому кругу обучающихся.

В 1998 году в Университете была открыта первая студенческая клиника — Юридическая клиника. В настоящее время в Университете организованы разнообразные клиники, такие как Социальная клиника, Юридическая клиника, Психологическая клиника и другие. Например, обучающиеся по направлению «Лингвистика» имеют возможность проходить практику по переводу в Социальном центре переводов. У студентов СПбГУ появилась возможность не только проходить практику на базе центра переводов, но и работать с реальными заказчиками переводческих услуг.

Социальный центр переводов — это некоммерческая «учебная фирма», или студенческое бюро, которое оказывает услуги устного и письменного перевода в том числе социально незащищенным гражданам, нуждающимся в содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением или недостаточной обеспеченностью средствами существования. Студенты переводят стандартную документацию (удостоверения, справки, выписки, медицинские заключения), договорную документацию, переписку, техническую документацию (инструкции по использованию приборов, описания медицинских препаратов, инструкции для регистрации на иноязычных сайтах), научные статьи, монтажные листы учебных художественных фильмов, патенты. Кроме того, студенты осуществляют лингвистическую экспертизу документов, содержащих личные данные.

Социальный центр переводов — продолжение проекта по организации клинических практик в СПбГУ, формат которых предполагает совмещение образовательной и социально ориентированной деятельности.

Клиническая модель практики позволяет студенту Санкт-Петербургского университета ощутить себя профессионалом, выполняющим свою работу, и при этом получать доброжелательное и методически выверенное курирование со стороны преподавателей, которые привлечены к работе клиники.

Все услуги по переводу оказываются студентами бесплатно, под руководством преподавателей СПбГУ. Практиканты пробуют свои силы, выполняя профессиональные обязанности руководителя проекта, технического менеджера, переводчика, редактора и терминографа. Надо подчеркнуть:

для студентов работа в клинике или центре — это выполнение учебного плана и получение итоговой оценки

для преподавателя — это часть его оплачиваемой учебной нагрузки

Международная конференция Infocus — ключевое мероприятие на площадке ООН в Женеве, посвященное теме добровольчества. Конференция проводится во Дворце наций с 2012 года в преддверии сессии Совета ООН по правам человека. Более 1500 участников из 52 стран мира посетили международное мероприятие за это время.

В ближайшее время в Университете будет открыт кол-центр помощи СМИ «Давайте говорить правильно».

В СПбГУ также ширится движение волонтерства. В рамках Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной 27 декабря 2018 года, создан Волонтерский центр СПбГУ. Обучающиеся принимают участие в различных благотворительных проектах, например в проекте «Подари надежду».

Данные направления работы в СПбГУ способствуют социализации обучающихся, воспитывают в них гражданскую активность и решают задачи устойчивого развития.

MIL OSI