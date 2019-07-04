Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в Национальном лесном форуме в Сыктывкаре.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Виктор Павленко ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области принял участие в Национальном лесном форуме в Сыктывкаре.

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В мероприятии участвовали член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин, ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми депутаты Государственной Думы, представители Рослесхоза, федеральных министерств и ведомств, органов власти субъектов РФ, ассоциации лесопромышленников «Русский лес», общественники и эксперты.

По словам Виктора Павленко, одной из ключевых тем форума является мониторинг правоприменительной практики, в том числе реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. На тематических площадках обсуждались эффективность действия норм уже принятых законов, предложения по совершенствованию лесного законодательства в части рационального лесопользования и глубокой переработки древесины.

Виктор Павленко

«Президент РФ справедливо сказал – нельзя быть мировым лидером по объему экспорта леса за счет прямого расточительства национального ресурса. Четверть всего лесного богатства планеты сосредоточено в России и всего два процента занимает наша страна в сфере мировой деревопереработки. На законодательном уровне уже принято много решений для стимулирования переработки древесины на территории страны. В конце прошлого года Совет Федерации одобрил изменения в законодательство, ограничивающие сплошные вырубки лесов. Введены тарифные квоты на экспорт необработанной древесины, при этом они распределяется только между теми предприятиями, которые создали перерабатывающие мощности, а также осуществляют экспорт продукции лесопереработки. Лесной кодекс РФ дополнен статьей о проектировании лесничеств. Вопрос по наведению порядка в лесной отрасли рассматривался на заседаниях Совета Федерации, и мы направили в Правительство РФ рекомендации», — отметил парламентарий.

Для Архангельской области лесопромышленный комплекс является системообразующей отраслью экономики

Сенатор подчеркнул, что для Архангельской области лесопромышленный комплекс является системообразующей отраслью экономики. «Сегодня в лесной отрасли региона работает около 700 предприятий и всего 40 тысяч человек. При этом отрасль так и не вышла из «тени», не решена проблема незаконных вырубок, отсутствия ответственности арендаторов за свои действия. Важно комплексное законодательное регулирование отношений, связанных с лесопользованием».

По мнению Виктора Павленко, необходимо провести проверку договоров аренды лесных участков на предмет законности их заключения. «Особое внимание нужно обратить на внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Прежде всего, это касается эффективности использования выделенных объемов лесосеки, выполнения обязательств по лесовосстановлению, и налоговым платежам в муниципальные и региональные бюджеты. Также необходимо внимательно рассмотреть вопрос о перераспределении налоговых поступлений, связанных с эксплуатацией лесных богатств в пользу местного самоуправления, что повысит заинтересованность муниципальных властей в осуществлении контроля за лесопользованием и стимулировании переработки леса на местах».

«В лесном секторе нужны новые технологии. Задача Архангельской области — первыми внедрять их, обеспечить режим максимального благоприятствования для инвестиций в глубокую переработку древесины», — уверен Виктор Павленко.

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