В. Городецкий: Переселение граждан из непригодных для проживания помещений в Сибири и на Дальнем Востоке находится на контроле в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный этой теме.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области провел «круглый стол» на тему «Об итогах реализации мер по обеспечению жилыми помещениями лиц, проживающих в не предназначенных для этого строениях, предоставленных им в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали».

Смотрите также

В обсуждении приняли участие член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александр Коряков, КоряковАлександр Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Амурской области заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк, заместитель генерального директора государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Олег Рурин, представители Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Счетной палаты РФ, органов государственной власти субъектов РФ, экспертного сообщества.

Владимир Городецкий отметил, что рассматриваемый на заседании вопрос тесно связан с исполнением поручения Президента Российской Федерации о переселении граждан из строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

«В дни празднования 45-летия с начала строительства БАМа мы решили рассмотреть очень важные для жителей Сибири и Дальнего Востока вопросы их переселения из временных и не предназначенных для проживания строений в благоустроенное жилье», — сказал сенатор.

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

1 из 9

Владимир Городецкий

2 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

3 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

4 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

5 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

6 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

7 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

8 из 9

«Круглый стол» Комитета по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера

9 из 9

Он сообщил, что в мероприятии по переселению граждан из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, принимают участие Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская и Иркутская области. За последние восемь лет реализации мероприятия (2011–2018 годы) переселено более 3-х тысяч семей, а общий объем финансирования составил более 6 млрд. рублей. По информации Минстроя России, в 2019 году планируется переселить 307 семей граждан.

Предстоит переселить еще 3600 семей

«Вместе с тем, проведенная в 2018 году инвентаризация очереди граждан, подлежащих переселению, показала, что предстоит переселить еще 3600 семей, или 9815 граждан. Очевидно, что для окончательного решения этой проблемы требуется увеличение финансирования. И если в 2019 году на эти цели предусмотрено почти 710 млн. рублей, то полная ликвидация накопленной очереди потребует значительно большего бюджетного финансирования», — отметил Владимир Городецкий.

Сенатор подчеркнул, что Минстрой готовит предложения по увеличению финансирования мероприятия и ликвидации очереди до 2022 года. «Мы поддерживаем эти предложения», — отметил Владимир Городецкий.

По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрия Гордеева, объем необходимых средств для такого переселения граждан составляет более 9 миллиардов рублей.

Владимир Городецкий указал, что помимо необходимости увеличения финансирования, реализация мероприятия выявила и другие проблемы. В частности, на федеральном уровне не осуществляется комплексный мониторинг реализации мероприятия, не хватает методических рекомендаций, которые позволили бы регионам избежать системных ошибок при их разработке и реализации.

«Остро стоит вопрос – куда переселять граждан? Населенные пункты БАМа не обладают необходимым объемом вторичного жилья, а строительство нового – проблематично. В связи с этим надо рассмотреть вопрос об увеличении стоимости одного квадратного метра жилья для данной территории, дополнить механизмы, позволяющие гражданам использовать социальную выплату для приобретения или строительства жилья», — сказал парламентарий.

«На практике размер социальной выплаты не позволяет этим людям уехать в иные регионы. В результате, жилье не освобождается и не может быть ликвидировано», — подчеркнул сенатор.

Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, начнет осуществляться с 2020 года

Парламентарий сообщил, что переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, начнет осуществляться с 2020 года. Оно затрагивает территорию БАМа и иные регионы Сибири и Дальнего Востока. «Поручение о разработке Комплекса мер по решению вопроса переселения людей из временных строений было дано Президентом по итогам «Прямой линии» в 2017 году. Желание участвовать в новом мероприятии выразили 9 субъектов РФ. За это время регионами была проделана огромная работа: составлены и согласованы с МВД и Росреестром списки граждан, определен расчетный объем финансирования», — сказал Владимир Городецкий.

Однако условия включения в мероприятие, предложенные Минстроем России, оказались достаточно жесткими, что не позволило стать его участниками Республике Бурятия, Амурской и Тюменской областям, Ямало-Ненецкому АО.

Юрий Гордеев сообщил, что по поручению Правительства изменена методика определения стоимости жилья, что позволит увеличить объем финансовой поддержки регионов за счет федерального бюджета.

Участники «круглого стола» обсудили предложенный проект итогового документа, содержащий рекомендации в адрес Правительства Российской Федерации, Минстроя России, органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

MIL OSI