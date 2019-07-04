В. Матвиенко: Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с Организацией исламского сотрудничества по парламентской линии

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином.

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«Организация исламского сотрудничества играет важную роль не только в исламском мире, но и в системе международных отношений в целом», — сказала Валентина Матвиенко.

Организация исламского сотрудничества играет важную роль не только в исламском мире, но и в системе международных отношений в целом

Она отметила, что в многонациональной России позитивно оценивают сотрудничество с ОИС, которое продолжается на протяжении уже четырнадцати лет.

«Заинтересованы в расширении взаимодействия с ОИС по парламентской линии», — подчеркнула Председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко напомнила, что в мае 2022 года в России планируется провести Всемирную конференцию по налаживанию межрелигиозного и межцивилизационного диалога. В этой связи Председатель СФ пригласила представителей Организации исламского сотрудничества подключиться к подготовке этого форума.

Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Встреча с Генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом Бен Ахмедом Аль-Осаимином

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Юсеф Бен Ахмед Аль-Осаимин подчеркнул, что ОИС является мостом между Россией и исламским миром, стратегические отношения которых за последние годы приобрели новую динамику.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества пригласил Председателя СФ посетить штаб-квартиру ОИС в Джидде.

В ходе дальнейшего разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии отношений России с исламским миром, затронута межрелигиозная и межконфессиональная тематика, вопросы совместного противодействия терроризму и экстремизму.

В беседе приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств Азии и Африки Белан Хамчиев. ХамчиевБелан Багаудиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Ингушетия

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