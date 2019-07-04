Source: Russia – Council of the Federation

В Кремле прошло заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, посвященное вопросам формирования системы воспитания подрастающего поколения.

В Кремле состоялось заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей на тему «Вопросы формирования системы воспитания подрастающего поколения».

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Провела мероприятие Председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В работе принял участие Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно.

По мнению Валентины Матвиенко, пробелы в воспитании подрастающего поколения вселяют тревогу за настоящее и будущее страны, а потому имеется серьезный общественный запрос на обсуждение этой темы.

Пробелы в воспитании подрастающего поколения вселяют тревогу за настоящее и будущее страны

Председатель СФ напомнила, что в текущем десятилетии принят комплекс документов, где нашли отражение вопросы воспитания подрастающего поколения, защиты семьи и детей. Среди них — Национальная стратегия действий в интересах детей, Концепция государственной семейной политики, государственная программа «Патриотическое воспитание граждан» и Стратегия развития системы воспитания в Российской Федерации, принятая в 2015 году.

«Общая стратегия разработана, но есть весомые основания полагать, что эти документы не действуют в полной мере», — считает Председатель СФ. По ее мнению, необходимо добиться, чтобы эти стратегии и программы заработали в полную силу и были увязаны с национальным проектом «Образование» и мероприятиями программы «Десятилетие детства».

Антон Вайно и Валентина Матвиенко

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Андрей Кутепов

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Зинаида Драгункина и Арина Шарапова

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Заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей

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Ирина Яровая и Галина Карелова

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Лилия Гумерова

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Любовь Глебова

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Анна Кузнецова и Дмитрий Артюхов

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Николай Цискаридзе и Елена Мильская

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Как отметила Валентина Матвиенко, ребенок воспитывается непрерывно, но в настоящее время нельзя бездумно использовать методики и подходы, разработанные в прошлом, когда мир был другим и общество жило по другим законам.

«Конечно, воспитывая маленького человека, многое из отечественного культурного и педагогического наследия нам следует сохранить. Воспитание человека было и остается средой существования непреходящих истин и принципов, без реализации которых немыслимо существование общества», — сказала Валентина Матвиенко.

«Сегодня всесторонняя поддержка семей с детьми – национальный приоритет России. Мы должны шаг за шагом стремиться к тому, чтобы каждая семья в нашей стране чувствовала уверенность в будущем, а дети росли в атмосфере любви и заботы», — подчеркнула Председатель СФ.

Всесторонняя поддержка семей с детьми – национальный приоритет России

Вместе с тем, касаясь школьной проблематики, глава верхней палаты парламента напомнила, что в действующем законодательстве под образованием подразумевается «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения». «Учитель – это не только «предметник». Он нравственно, духовно формирует личность. Общение ученика с учителем — важнейший элемент социализации и воспитания личности», — сказала Валентина Матвиенко.

Она затронула некоторые аспекты общих для всей системы школьного образования воспитательных и учебных программ, которые, по ее мнению, еще не до конца сбалансированы с новыми задачами жизни и вызовами времени.

«Эффективная система воспитания – это полноценная, современная инфраструктура воспитания, в том числе учреждения дополнительного образования, культуры, спорта. Важно сформировать такую воспитательную среду, которая будет способствовать всестороннему полноценному развитию каждого конкретного ребенка, будет учитывать его предпочтения и интересы, а не среду, где учат ходить строем».

Валентина Матвиенко отметила положительные результаты на этом направлении. В частности, успешные проекты в области выявления и поддержки талантливых детей, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

«Большее значение имеет вовлечение детей, подростков, молодежи в общественную жизнь, деятельность, в которой они могут раскрыть, реализовать себя».

Валентина Матвиенко призвала грамотно использовать социализирующий, обучающий и воспитательный потенциал цифровых технологий.

«В современном мире преимущества имеет та страна, которая располагает лучшим человеческим капиталом. А это не только интеллект, знания, но и духовность. Вот почему сейчас в глобальном масштабе идет борьба не только за умы, но и за души людей, в первую очередь — молодежи. Сильная Россия это не только могучая экономика, мощная армия. Не в меньшей мере это люди — интеллектуально развитые, инициативные, деятельные. Знающие и принимающие систему нравственных, духовных ценностей, лежащих в основе нашей истории, нашей культуры, нашего общественного строя. Это и есть то, что принято называть национальной идеей», — считает Председатель СФ.

«Мы достигли национального консенсуса в том, что касается наших базовых ценностей. Они закреплены в Конституции России. Задача воспитательной работы – доносить их до детей, молодежи, передавать от поколения к поколению», — заключила Валентина Матвиенко.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о ходе национального проекта и федеральных программ в сфере образования.

Она, в частности, сообщила, что с 1 сентября Министерство запускает просветительский портал для семей, где будет содержаться информация для родителей, касающаяся воспитания и обучения детей.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, ДрагункинаЗинаида Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы члены Совета Федерации, заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая, представили федеральных органов исполнительной власти, руководители субъектов Российской Федерации, эксперты.

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