В Неаполе прошла церемония открытия ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года

Source: Russia Ministry of Sport

3 июля на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе (Италия) состоялась церемония открытия ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года – международных соревнований среди студентов, проводимых Международной федерацией студенческого спорта (FISU).

На торжественном мероприятии присутствовали спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты FISU. С приветственным словом выступил президент FISU Олег Матыцин. Об открытии Универсиады объявил президент Италии Серджо Маттарелла. Футболист «Наполи» Лоренцо Инсинье зажёг Огонь Игр, имитируя удар ногой по мячу.

Знаменосцем сборной России на параде спортсменов был пловец Кирилл Пригода. Российская делегация на Студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человек – 275 спортсменов и 86 официальных лиц.

Всего в соревнованиях принимают участие свыше 8000 спортсменов из 150 стран, которые разыграют 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В программу Универсиады вошли 15 обязательных видов спорта (баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика, футбол) и три дополнительных (регби-7, парусный спорт, стрелковый спорт (стендовая и пулевая стрельба)). Игры продлятся до 14 июля.

На XXIX Всемирной летней универсиаде 2017 года в Тайбэе (Китайская Республика) российская студенческая сборная завоевала 94 медали: 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых и заняла второе место по общему количеству наград и четвёртое место по числу золотых медалей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года. Летние Студенческие игры дважды проводились в СССР и России: в 1973 году соревнования принимала Москва, в 2013-м – Казань. В 2019 году в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя универсиада.

2 июля на заседании Исполнительного комитета FISU в Неаполе было принято решение о проведении XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

Фото: FISU

Пресс-служба Минспорта России

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