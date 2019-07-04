В Университете завершается прием на творческие специальности

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В этом году список таких специальностей расширился: дополнительное вступительное испытание придется пройти будущим студентам новой программы бакалавриата «Физическая культура и спорт», реализующейся на английском и русском языках. Ее абитуриентам необходимо будет сдать тест по общей физической подготовке и пройти собеседование.

Уже несколько лет подряд СПбГУ отказывается от своего права проводить дополнительные испытания профильной направленности при приеме на программы бакалавриата и специалитета. Исключение составляют только те направления подготовки и специальности, для успешного освоения которых необходима оценка творческих способностей абитуриентов. Так, вступительные испытания придется пройти абитуриентам таких направлений, как «Журналистика», «Актерское искусство», «Вокальное искусство», «Дизайн», «Реставрация», «Музыкально-инструментальное искусство», «Декоративно-прикладное искусство» и «Графика».

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заявлений было подано для поступления на бюджетные места во время приемной кампании 2018 года, в среднем конкурс составил 26,42 человека на место. Творческие специальности традиционно популярны среди абитуриентов Санкт-Петербургского университета.

Наиболее востребованной оказалась программа «Международная журналистика», конкурс на нее превысил 46 заявлений на одно бюджетное место.

Экзамены начнутся уже 8 июля и продлятся по 20 июля.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Приемной комиссии СПбГУ. Там же размещена информация о перечне и формах проведения вступительных испытаний, а также значениях минимальных баллов. Ранжированные списки абитуриентов будут опубликованы 27 июля.

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