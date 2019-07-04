«Газпром» открыл инжиниринговое подразделение во Владивостоке

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июля 2019, 09:55

Сегодня во Владивостоке (на о. Русском) состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО «Газпром 335» — специализированного инжинирингового подразделения для реализации проектов Группы «Газпром» по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке России.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Филиал будет отвечать, в частности, за координацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработку отдельных элементов конструкций и оборудования систем подводной добычи углеводородов и установок переработки газа и производства СПГ, сотрудничество в сфере использования робототехнических комплексов. Подразделение будет вести исследования в сфере маркетинга и логистики материально-технических ресурсов в регионе, обеспечивать авторский и шеф-надзор за строительством объектов, расположенных на Дальнем Востоке России.

Региональным партнером «Газпрома» выступает Дальневосточный федеральный университет, обладающий современной образовательной и научно-исследовательской базой на о. Русском.

Справка

ООО «Газпром 335» (входит в Группу «Газпром») осуществляет деятельность по созданию современных технологий и оборудования для обустройства шельфовых месторождений, переработки и сжижения природного газа. Дальневосточный филиал создан по поручению Президента РФ Владимира Путина, которое было дано на Восточном экономическом форуме в 2018 году.

Взаимодействие между ПАО «Газпром» и Дальневосточным федеральным университетом осуществляется в рамках Дорожной карты создания инжинирингового центра и развития научно-технологического сотрудничества в 2019–2022 годах.

Управление информации ПАО «Газпром»

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