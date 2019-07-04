Исследовательская работа ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» отмечена дипломом международной конференции

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4 июля 2019, 13:30

С 19 по 23 июня в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась XXII международная конференция по химической термодинамике — XXII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT2019). В этом году ежегодный форум посвящен Международному году Периодической таблицы химических элементов Менделеева, провозглашенному Генеральной ассамблеей ООН.

С докладом на пленарной части выступила инженер-химик отдела физико-химических исследований лаборатории нефтепродуктов Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Ирина Глухова. Она представила выводы исследования термодинамических свойств сложных фосфатов структурного типа NASICON (Na Super Ionic Conductors), особенности строения данного типа соединений и вопросы их применения в различных каталитических процессах.

По итогам конференции и параллельных конкурсов молодых исследователей Excellence in Chemical Thermodynamics и Mikhail M. Schultz junior award работа Ирины Глуховой была отмечена дипломом.

В работе форума приняли участие более трехсот ведущих ученых и молодых исследователей из 20 стран мира, среди которых Россия, США, Германия, Португалия, Испания, Индия, Азербайджан, Австралия, Франция, Италия, Тайвань, ЮАР, Румыния и другие. Они обсудили вопросы по следующим направлениям: методы и средства химической термодинамики, термодинамика жидкостей, жидких смесей и фазовых равновесий, термохимия и базы данных, термодинамика межфазных явлений и эффекты пространственных ограничений, термодинамика функциональных материалов и управление самосборкой надмолекулярных структур.

Представленные работы продемонстрировали, что на сегодняшний день без применения термодинамического анализа невозможно развитие таких областей, как химическая технология, нефтегазовая отрасль, аэрокосмическая техника, машиностроение, клеточная биология, инженерия и материаловедение.

Организаторами научного мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Российская Академия наук, Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова, Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева, Санкт-Петербургский государственный университет, а также ООО «Центр межрегионального инновационного развития (ИННО-МИР)».

Справка

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах Российской Федерации.

Газотранспортная система компании включает в себя более 13 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 54 компрессорных цеха, 284 газоперекачивающих агрегата, 371 газораспределительная станция, 2 передвижные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции и 4 газозаправочных модуля на площадках линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Эффективную деятельность предприятия обеспечивают 24 филиала, в том числе 16 линейно-производственных управлений, Инженерно-технический центр, Управление аварийно-восстановительных работ, Управление материально-технического снабжения и комплектации, Управление технологического транспорта и специальной техники и Учебно-производственный центр.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около десяти с половиной тысяч работников. Головной офис расположен в Нижнем Новгороде.

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