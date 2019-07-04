Какие юристы нужны спорту высших достижений?

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Программа Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)

Создатели программы подчеркивают: мировой спорт испытывает серьезное давление новых факторов. С одной стороны, появляются вопросы о пределах добросовестной конкуренции или способах преследования «законности» в спорте, а с другой — относительно соответствия меняющимся принципам деятельности международных спортивных федераций. Уже появился институт «нейтрального флага», есть случаи признания преюдициального характера результатов «расследований», проводимых впервые и далеких от прозрачности по своей методологии, использования «коллективной» ответственности спортсменов в ситуации подозрений о существовании будто бы национальной системы фальсификации результатов допинг-контроля, привлечения клубов к ответственности за нарушение «финансового фэйр-плей».

«Можно вспомнить не только такие спорные ситуации, как выступление спортсменов под “нейтральным флагом”, но и приостановление членства национальной федерации в международной федерации, несоответствие национальной антидопинговой организации требованиям Международной антидопинговой организации (ВАДА), развитие европейских клубных соревнований (финансовый фэйр-плей, предложения по созданию закрытой лиги) и многие другие события», — подчеркнул руководитель программы, доцент СПбГУ Илья Васильев.

Спорт — это не только соревнования, это постоянный процесс подготовки к ним спортсменов, клубов и сборных команд.

Руководитель программы СПбГУ «Юрист в сфере спортивного права (спортивный юрист)», доцент СПбГУ Илья Васильев

Большие достижения в спорте усиливают конкуренцию, а значит, влекут спорные ситуации, требующие квалифицированной помощи профильных, спортивных юристов.

«Современный спортивный юрист в условиях усиления имплементации норм международного спортивного права в отечественную юриспруденцию должен иметь тонкую настройку, то есть чутко реагировать не столько на изменившиеся нормы, что тоже необходимо, сколько чувствовать направление, в котором идет развитие регулирования в спортивной отрасли отечественного и международного права в тот или иной момент», — подчеркнула Ольга Попова, начальник отдела правовой работы, кадров и государственной службы Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В нашей стране таких специалистов очень немного. Такой дефицит предопределен тем, что российские вузы редко предлагают образовательные продукты в этой области подготовки. Санкт-Петербургский университет готов кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Образовательный процесс по программе спланирован с учетом особой логики специализации семестров, акцент — на формате практических занятий и самостоятельной работе под руководством специалистов.

Сотрудничество с крупнейшими петербургскими спортивными организациями помогло создать исчерпывающий перечень профессиональных компетенций будущего выпускника программы с учетом актуальных требований рынка труда. Именно включение в работу потенциальных работодателей открывает для студентов более широкие возможности в выборе интересующей их области: в спортивных клубах, спортивных федерациях и профессиональных лигах, юридических фирмах, консультирующих по правовым вопросам в области спорта, или органах государственной власти.

Магистратура здесь выступит в качестве ориентира, того самого “маяка”, который поможет специалисту приобрести почву под ногами, следовательно, поможет ему оказать действительно качественную помощь своему клубу в разрешении вопросов со спортивной спецификой.

Директор юридического департамента футбольного клуба «Зенит» Олег Задубровский

Участники рабочей группы по созданию программы отмечают: наполнение национального рынка труда профильными, спортивными юристами-выпускниками университетской программы позволит спортивным федерациям, физкультурно-спортивным организациям обеспечивать должный уровень законности и реагировать на изменения в нормативно-правовом регулировании.

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