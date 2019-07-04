Мониторинг ЧС в России с помощью данных ДЗЗ

Source: Russia Federal Space

Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает осуществление оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации посредством российской орбитальной группировки.Роскосмос передал МЧС России данные ДЗЗ в объеме более 1,2 млн. кв. км. В период с 27 июня по 4 июля 2019 года НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг следующих ЧС и событий на территории Российской Федерации:

В целях мониторинга наводнения в Иркутской области по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов (КА) ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой.



В интересах мониторинга пострадавшей территории запрошены данные ДЗЗ с КА космических агентств России, Венесуэлы, Франции, Канады, Германии, Японии, Кореи, Бразилии, Индии, Великобритании, ОАЭ, США, Европейского космического агентства, Европейского агентства по метеорологическим спутникам и организации Planet.

Съёмка региона, пострадавшего от паводка, осуществляется несколько раз в сутки силами российской ОГ КА ДЗЗ, а также иностранными КА ДЗЗ Хартии, полученные снимки передаются в министерство. В настоящее время в процессе задействовано 19 космических аппаратов ДЗЗ: Pleaides 1A и 1B, Geoeye-1, Landsat 8, WorldView-2 и 3, UK-DMC2, TerraSAR-X, Radarsat-2, WorldView-2, FY-3, SPOT-6, «Ресурс-П» №1 и «Канопус-В» №1-6. Кроме того, данные ДЗЗ с ряда прочих иностранных КА ДЗЗ находятся в процессе скачивания или будут предоставлены в ближайшее время согласно планам съемок участников Хартии.

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий.

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