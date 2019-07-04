После принятых прокуратурой мер работникам организации выплатили задолженность по зарплате более 9 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства ООО «Росстроймонтаж».

Установлено, что сотрудникам организации заработная плата в размере 9, 4 млн. рублей не выплачена.

Прокуратура района в адрес генерального директора организации внесла представление, а также объявила предостережение о недопущении нарушений закона. Кроме того, материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге для решения вопроса о привлечении генерального директора к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

После принятия мер прокурорского реагирования организация погасила задолженность перед сотрудниками в размере 9,4 млн рублей.

В настоящее время задолженность по заработной плате погашена.

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