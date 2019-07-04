Сегодня в «Эфире» интервью Генерального прокурора Республики Южная Осетия Урузмага Джагаева и презентация информационно-коммуникационного сервиса Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Эфир»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рамках рубрики «Открытый форум» будет продемонстрирована презентация информационно-коммуникационного сервиса Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Эфир», проведенная начальником пресс-службы Генеральной прокуратуры Российской Федерации Татьяной Захаровой на Российском Интернет-Форуме 2019.

В рубрике «Мир и порядок» будет транслироваться эксклюзивное интервью Генерального прокурора Республики Южная Осетия Урузмага Джагаева.

Уголовный процесс в отношении группы наркоторговцев в Удмуртии осветим в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на четверг 4 июля 2019 года:

· Субъект права. Люди дела. Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.

· Криминальный тренд. Нормативы для нормативных актов – о работе прокуратуры в сфере взаимодействия с законодательными и исполнительными органами власти.

· Мир и порядок. Интервью с Генеральным прокурором Республики Южная Осетия Урузмагом Джагаевым.

· В процессе. «Банда» Леонова. Жертву выбирали по часам (старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Надина Долгиева).

· Особые полномочия. Откуда берутся госсокровища. Прокуроры в Гохране.

· Логика закона. Коммунальный беспредел.

· В процессе. 660 кг наркотиков на 16 диллеров. В Удмуртии состоялся приговор над группой наркоторговцев (прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Удмуртской Республики Мария Рейм).

· Открытый форум. Презентация информационно- коммуникационного сервиса Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Эфир» на Российском Интернет-Форуме 2019.

· Логика закона. Письма о помощи.

· Бизнес вправе. Бизнес на транспорте.

· Дело – жизни. IV спартакиада работников органов прокуратуры Российской Федерации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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