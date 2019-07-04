Source: Russia Federal Space

#РКС#главное04.07.2019 10:09

Современные сервисы космического мониторинга

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ (дочерняя компания холдинга «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Милана Элердова рассказала в эфире «Авторадио» о том, как современные космические технологии на основе данных дистанционного зондирования Земли позволяют получать оперативную и объективную информацию о состоянии и использовании природных ресурсов, территории, инфраструктуры, об экологической обстановке и повышать эффективность государственного управления.

ТЕРРА ТЕХ разрабатывает современные аналитические геосервисы на базе пространственных данных со всех коммерчески доступных орбитальных группировок в мире, а также использует данные с БПЛА. Это позволяет компании обеспечить максимальную периодичность и оперативность съемки, вплоть до ежесуточной.

Космическая съемка позволила компании вести оперативный мониторинг паводка в Иркутской области. Специалисты ТЕРРА ТЕХ провели экспресс-анализ результатов воздействия паводка на город Тулун. На основании снимков дистанционного зондирования Земли подсчитано по дням с 29 июня по 3 июля количество затопленных жилых, нежилых и промышленных строений. Сейчас на реках отмечается снижение уровня воды, обстановка стабилизируется. В компании следят за дальнейшим развитием ситуации в оперативном режиме.

Данные также позволяют решать целый комплекс задач в области контроля строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. Масштабность и комплексность проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры ставит вопрос создания и внедрения технологий комплексного мониторинга его реализации в масштабах от всей страны до конкретного объекта (дороги, развязки, моста). Космическая съемка позволяет вести непрерывный мониторинг, в том числе выявлять «долгострои» и недостроенные объекты, а также в режиме близком к реальному времени позволяет контролировать все стадии строительства, от подготовки площадки до работ по благоустройству территории.

Данные орбитальной группировки могут помочь при осуществлении национального проекта «Экология». Из космоса можно осуществлять комплексный мониторинг состояния растительности, которая является одним из наиболее эффективных индикаторов экологического благополучия территории. В России, по данным Министерства природных ресурсов и экологии, насчитывается около 22 тыс. незаконных свалок. Сегодня каждый субъект России обязан разработать и утвердить территориальную схему обращения с отходами, что невозможно сделать без картографической основы на основе снимков дистанционного зондирования Земли.

Задача организации комплексного регулярного мониторинга лесного комплекса – задача, поставленная на самом высоком государственном уровне, выполнение которой обязательно будет происходить с применением технологий космического мониторинга. Вырубки, выявление очагов лесных пожаров, лесопатологические обследования, лесовосстановление, использование земель лесного фонда по назначению будут отслеживаться из космоса.

Гражданам космические снимки могут пригодиться в качестве доказательной базы в суде. Большой накопленный архив данных поможет отстаивать права в суде в земельных спорах и вопросах собственности. ТЕРРА ТЕХ также разработана платформа виртуальной реальности ATLAS VR, которая используется для обучения, презентации инвестиционных проектов, организации виртуального туризма, проектирования и моделирования.

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