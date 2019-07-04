Source: Saint Petersburg State University in Russian

4 июля 2019 Новости

Пятеро студентов СПбГУ стали лауреатами конкурса на соискание премий правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти.

Свои дипломные проекты выпускники Санкт-Петербургского университета представили в виде стендовых докладов на выставке, организованной Комитетом по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга. С результатами практических исследований универсантов ознакомились вице-губернатор Владимир Княгинин, председатель Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, сотрудники органов исполнительной власти города и районных администраций.

Доклады выпускников СПбГУ вызвали большой интерес, поскольку были связаны с различными аспектами развития инновационной структуры Санкт-Петербурга и направлены на повышение его конкурентоспособности. В своих дипломных работах студенты давали практические рекомендации по внедрению инноваций в систему городского управления и повышению эффективности взаимодействия со структурами гражданского общества.

Екатерина Баринова, «Инновационные подходы по формированию “Бюджета для граждан” на примере Санкт-Петербурга» (научный руководитель — доктор философских наук, профессор СПбГУ Леонид Сморгунов)

Оксана Борисова, «Роль общественного мнения в процессах развития инновационной инфраструктуры города» (научный руководитель — доктор политических наук, доцент СПбГУ Анна Волкова)

Александра Кухто, «Культура информационной безопасности в молодежной среде как эффективный инструмент профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам» (научный руководитель — доктор социологических наук, доцент СПбГУ Анна Мальцева)

Михаил Матвеев, «Использование Big Data в процессах обеспечения безопасности» (научный руководитель — доктор социологических наук, доцент СПбГУ Анна Мальцева)

Елизавета Ребрий, «Формирование новых организационных взаимосвязей при внедрении информационных технологий в систему государственного управления» (научный руководитель — кандидат физико-математических наук, доцент СПбГУ Евгений Евсеев)

Дипломные проекты-победители были созданы по заказу и в тесном взаимодействии с Комитетом финансов, Комитетом по промышленной политике и инновациям, Комитетом по информации и связи, администрациями Калининского и Петроградского районов. Успешное прохождение студентами Университета преддипломных практик в этих государственных структурах позволило им создать актуальные и практико-ориентированные выпускные квалификационные работы, что стало еще одним подтверждением важности опыта взаимодействия с работодателями.

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