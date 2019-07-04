Source: Russia Federal Space

#Роскосмосбанк#главное04.07.2019 12:45

Утвержден новый состав Правления Роскосмосбанка

В соответствии с решением Совета директоров Роскосмосбанка (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 28 июня 2019 года утвержден новый состав Правления банка.

В него вошли:

Баранов Олег Геннадьевич, Председатель Правления, Президент.

Литвинцева Наталья Александровна, Главный бухгалтер

Кузнецов Андрей Александрович, заместитель Президента.

Коваль Игорь Сергеевич, директор дирекции по информационным технологиям.

Третьяков Андрей Александрович, директор дирекции по работе с розничными клиентами.

Новый состав Правления дополнен тремя руководителями банка. В Правление впервые вошли Кузнецов Андрей Александрович, руководящий клиентской работой и кредитованием, Коваль Игорь Сергеевич, отвечающий за развитие информационных технологий, Третьяков Андрей Александрович, курирующий розничный бизнес, сеть отделений и маркетинг.

Включение в Правление руководителей бизнес- и инфраструктурных направлений отражает намерение развивать Роскосмосбанк, как универсальный финансовый институт, оказывающий качественные услуги как компаниям ракетно-космической отрасли и их работникам, так и рыночным клиентам.

Роскосмосбанк (ранее — ФОНДСЕРВИСБАНК) 12 апреля 2019 года был переименован в рамках реализации стратегии развития банка, направленной на приоритетное обслуживание предприятий аэрокосмической отрасли и их работников.

***

Роскосмосбанк — универсальный банк для корпоративных клиентов и физических лиц, основанный в июле 1994 года. Банк специализируется на обслуживании ведущих предприятий ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Деятельность банка осуществляется при финансовой поддержке и контроле государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», Госкорпорации «Роскосмос». В рамках стратегического партнерства Госкорпорация «Роскосмос» разместила в Банке субординированный депозит в размере 27 млрд руб. сроком до 2029 года. Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов, вклады застрахованы государством. Подразделения банка расположены в Москве, Мирном (космодром Плесецк), Байконуре (республика Казахстан), Ростове-на-Дону.

Роскосмос — Государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России.

MIL OSI