Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Союз МС-13#космодромы#пилотируемая космонавтика04.07.2019 16:20

Экипажи корабля «Союз МС-13» на Байконуре

Сегодня, 4 июля 2019 года, основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля «Союз МС-13» прибыли на космодром Байконур для завершения подготовки к предстоящему космическому полёту. На аэродроме их встретили члены Технического руководства и Государственной комиссии.

В составе основного экипажа МКС-60/61 — космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, их дублёры — Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи. Командиры доложили о полной готовности к тренировкам, после чего направились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс ЦПК им. Ю. А. Гагарина. В течение двух недель им предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также все необходимые медицинские обследования.

Завтра, 5 июля, экипажи проведут первую тренировку в пилотируемом корабле «Союз МС-13». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемом кораблем «Союз МС-13» и очередной длительной экспедицией на Международную космическую станцию запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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