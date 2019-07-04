Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#главное#космодромы04.07.2019 10:58

19,5% пусков 2019 года состоялось благодаря НПО Энергомаш

Тридцать двигателей семейства РД-107/108 разработки НПО Энергомаш и производства компании «Кузнецов» успешно отработали в составе шести ракет-носителей серии «Союз», также два РД-181 разработки и производства НПО Энергомаш — в составе ракеты-носителя Antares-230.

Помимо этого, шесть жидкостных ракетных двигателей РД-276 разработки НПО Энергомаш и производства «Протон-ПМ» успешно отработали на ракете-носителе «Протон-М» в конце мая 2019 года. Тем самым это обеспечило выполнение 19,5% космических пусков в мире (8 пусков из 41) в первом полугодии 2019 года.

Из 41 космического пуска в мире в первом полугодии 2019 года пять пусков (12,2%) было выполнено по российским космическим программам, а также еще 2 пуска ракет-носителей «Союз-СТ-Б» с Гвианского космического центра (по европейским программам). Таким образом, доля полетов российских ракет составит 17,1% (7 пусков из 41).

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