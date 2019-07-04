Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии сессии по развитию городских проектов в Нерчинске.

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края Сергей Михайлов МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края в рамках рабочей поездки в регион принял участие в открытии общегородской сессии по развитию городских проектов в Нерчинске.

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В мероприятии участвовали представители муниципальной и краевой власти, Сибиркой лаборатории урбанистики, местные жители. Участники обсудили формирование «дорожной карты» городских проектов.

Сергей Михайлов напомнил присутствующим об успехах Нерчинска в вопросе развития городской среды. По его словам, в начале июня город получил средства на реализацию проекта «Золотая нить», посредством которого планируется осуществить комплекс мероприятий по реконструкции исторической части города – восстановление архитектурных объектов, озеленение, благоустройство общественных пространств.

«Безусловно, благоустройство города будет способствовать развитию туристического направления. Но это только начало, Нерчинску предстоит еще долгий и сложный путь в процессе урбанизации. Наша задача — создать такие условия проживания в малых городах Забайкалья, чтобы люди хотели остаться. Конечно, важно создание рабочих мест, развитие производства, малого и среднего бизнеса. Наши семьи должны жить в комфортных условиях», — подчеркнул сенатор.

Также Сергей Михайлов обратил внимание участников сессии на роль всех заинтересованных сторон в развитии своего города. По его мнению, в этом направлении должны совместно работать как представители власти и бизнеса, так и местные жители.

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