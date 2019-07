Valsts prezidents Raimonds Vējonis piedalās ebreju tautas genocīda upuru piemiņas pasākumā

“Holokausts ir viena no smagākajām 20. gadsimta atmiņu lappusēm. Tas gandrīz pilnībā iznīcināja Latvijā dziļi iesakņojušās sabiedrības daļu – ebreju kopienu. Okupētā Latvija zaudēja daļu savu pilsoņu. Bet – ne tikai. Holokaustā tika zaudētas nākotnes Latvijas pilsoņu paaudzes, kuru devums Latvijas sabiedrībai un valstij būtu bijis tik nepieciešams. Tādēļ šodien esam sanākuši kopā, lai skumjās godinātu holokaustā bojā gājušos Latvijas cilvēkus un lai izteiktu savu dziļāko līdzjūtību Latvijas ebreju kopienai un visai ebreju tautai,” uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis ceturtdien, 2019. gada 4. jūlijā, piedaloties Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Gogoļa ielā, vietā, kur 1941. gada 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas ebreju Horālā sinagoga. Valsts prezidents atzīmēja, ka Latvija ir konsekventi nosodījusi nacistiskās Vācijas un PSRS totalitāro režīmu un to atbalstītāju pastrādātos noziegumus pret cilvēci. “Tas dod mums iespēju godīgi paskatīties uz savu vēsturi, redzot gan tās gaišās, gan tumšās lapaspuses. Tas palīdz Latvijas cilvēkiem dziedēt okupācijas režīmu cirstās brūces un veidot iekļaujošu Latvijas sabiedrību. Ja no tā izvairāmies, šis slogs turpinās šķelt un naidot mūsu cilvēkus un padarīt Latviju vieglāk ievainojumu laikmetā, kad arvien grūtāk ir izprast, kas ir patiesība un, kas ir meli,” atzīmēja Raimonds Vējonis. Valsts prezidents pauda gandarījumu, ka mūsu sabiedrība ir spējusi kļūt vienota savā izpratnē par holokausta traģēdijas lomu Latvijas vēsturē, jo tikai kopā varam veidot mūsu Latviju par humānu, drošu un labklājīgu valsti. Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna Ebreju genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā Gogoļa ielā, Rīgā

Source: President of Latvia in Latvian