Алексей Миллер и врио Губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин обсудили перспективы сотрудничества

Source: Gazprom in Russian

Релиз

5 июля 2019, 14:15

Сегодня в г. Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Стороны рассмотрели ход и перспективы развития сотрудничества. Особое внимание было уделено работе по газификации региона. В 2019 году компания уже завершила строительство четырех межпоселковых газопроводов для газификации г. Харабали и 20 сельских населенных пунктов:

п. Кафтанка-1 и п. Кафтанка-2 Приволжского района;

п. Ашулук, с. Вольное, с. Селитренное, п. Сероглазово и с. Тамбовка Харабалинского района;

с. Барановка, х. Бундин, с. Вязовка, с. Зеленый Сад, с. Зубовка, с. Кальновка, с. Каменный Яр, с. Поды, п. Раздольный, с. Солодники, с. Старица, с. Ступино, с. Ушаковка Черноярского района.

В завершающей стадии находится строительство межпоселкового газопровода к торговому порту в с. Оля Лиманского района. Ввод в эксплуатацию этих пяти газопроводов запланирован к началу отопительного сезона. Кроме того, в текущем году компания выполнила проектирование 10 и продолжает проектные работы еще по пяти объектам газификации.

В ходе встречи Алексей Миллер и Игорь Бабушкин подписали План-график синхронизации выполнения Программы газификации в Астраханской области на 2019 год.

Стороны обсудили вопросы развития в регионе рынка газомоторного топлива. В настоящее время газозаправочная сеть «Газпрома» в Астраханской области включает автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС), модуль для заправки газом на АЗС и два передвижных автомобильных газовых заправщика. Компания ведет сооружение АГНКС в г. Нариманове и планирует в текущем году строительство еще трех станций.

«Газпром» продолжает активно участвовать в реализации социальных проектов в регионе. В частности, в настоящее время в рамках программы «Газпром — детям» в г. Астрахани ведется строительство многофункционального спортивного центра с катком, а также девяти спортивных площадок. Готовность объектов будет обеспечена в текущем году.

Алексей Миллер и Игорь Бабушкин также обсудили состояние расчетов потребителей региона за поставленный газ.

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Астраханской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, Договор о газификации, Программа развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период до 2021 года.

В 2004–2018 годах «Газпром» построил в регионе 35 межпоселковых газопроводов. К началу 2019 года уровень газификации Астраханской области составил 91,9%. Для реализации проектов по Программе газификации в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 1,19 млрд руб.

В 2013–2018 годах в рамках инвестиционной деятельности капитальные вложения «Газпрома» на территории Астраханской области составили 66,9 млрд руб. Средства были направлены в основном на реконструкцию и развитие объектов Астраханского месторождения и Астраханского газоперерабатывающего завода. В 2019 году объем инвестиций запланирован на уровне 12,8 млрд руб.

При активной поддержке «Газпрома» в г. Астрахани реконструированы набережная реки Волги и Центральный стадион, благоустроены Никольская улица и площадь у памятника Петру I, отремонтировано здание Астраханского государственного технического университета, проведено оснащение лабораторий института нефти и газа. Компания оказывает содействие в строительстве храма Святой Живоначальной Троицы.

Управление информации ПАО «Газпром»

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