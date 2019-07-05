А. Майоров: Внедрение научно-исследовательских разработок повысит конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий

Source: Russia – Council of the Federation

В Элисте прошел «круглый стол», посвященный актуальным вопросам развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Калмыкия.

В Элисте прошел «круглый стол» на тему «Об актуальных вопросах развития аграрной науки и научного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Калмыкия». Мероприятие, организованное Калмыцким государственным университетом им. Б.Б. Городовикова, состоялось в рамках рабочей поездки Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Республику Калмыкия.

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Председатель Комитета СФ Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия отметил, что для решения задач регионального развития у Калмыцкого государственного университета имеется существенный потенциал: научные школы, материально-техническая база, опыт подготовки кадров для сельскохозяйственной отрасли.

Ученые представили результаты научных разработок в области аграрной науки. Представители хозяйствующих субъектов Республики поделились опытом и практикой совместной с университетом деятельности по повышению эффективности и конкурентоспособности современного сельскохозяйственного предприятия через внедрение в производство технологий и результатов применения научно-исследовательских разработок.

Участники обсудили вопросы взаимодействия с наукой, перспективы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса на основе трансфера технологий и инноваций, рассмотрели механизмы реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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Выездное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Калмыкии

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По итогам «круглого стола» принята резолюция, в которой определены перспективные направления совершенствования научного обеспечения агропромышленного комплекса Республики Калмыкия.

В работе приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края члены Комитета СФ Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Иван Кулабухов, КулабуховИван Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Белгородской области Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Юрий Бирюков, БирюковЮрий Станиславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия депутаты Государственной Думы, ректор Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова Бадма Салаев, представители региональных отраслевых ведомств, научного и экспертного сообществ.

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