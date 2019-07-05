А. Пронюшкин провел прием граждан во Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил города Муром и Гороховец.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

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Обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, жилья и социального обеспечения, пенсионной системы.

Поступили обращения о предоставлении помощи маломобильной группе граждан, в частности выделения инвалидной коляски, об оказании содействия в модернизации музыкальной школы, переселении из ветхого и аварийного жилья, поддержки многодетных семей.

Александр Пронюшкин взял под контроль озвученные проблемные вопросы.

«Проблемы, поднятые в ходе приема, не останутся без внимания. Главное сейчас проанализировать ситуацию и акцентировать внимание уполномоченных органов на возможных решениях», — сказал парламентарий.

Руководство региона знает о проблемах граждан и делает все необходимое для улучшения качества их жизни, подчеркнул сенатор.

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