Выступления на обеде с участием представителей российско-итальянского Форума-диалога гражданских обществ

Source: President of Russia – Kremlin

Дж.Конте (как переведено): Господин Президент Российской Федерации, господин Путин! Уважаемые господа министры! Господа сопредседатели Форума-диалога по линии гражданских обществ! Уважаемые гости!

Я на самом деле очень рад встретиться со всеми вами сегодня вечером здесь, на вилле Мадама.

Дорогой Президент, дорогой Владимир! Очень хочу обменяться тем щедрым гостеприимством, с которым ты меня принял в октябре [2018 года], когда я находился в Москве, – теперь у меня есть такая возможность.

Сегодня вечером мы празднуем нашу дружбу в замечательном месте. Как я тебе говорил несколько секунд назад, эта вилла была спроектирована Рафаэлем – личностью чрезвычайно важной для итальянского Возрождения.

В твоём родном городе, который очень тебе близок, Санкт-Петербурге, в музее Эрмитаже находятся прекрасные шедевры Рафаэля. Ими наслаждаются, и мне сказали, что именно эти произведения пользуются наибольшей популярностью у посетителей.

Безусловно, искусство, те корни, которые связывают с искусством двух народов, – это те связующие, которые очень важны и глубоко проникли в историю наших двух народов.

У нас в Италии случилось так, что в различных поколениях, наверное, нет ни одного итальянца, который в ходе изучения, обучения и освоения своих культурных различных навыков остался без чувств любви к русской литературе, к произведениям великих, знаменитейших российских музыкантов или художников, скульпторов.

Конечно, культура позволяет складываться человеку, но взаимопонимание через культуру позволяет нам быть близкими друг другу. Поэтому мы должны продолжать следовать по этому пути дружбы, потому что считаем, что наша дружба является той тканью, на которой мы рисуем путь нашему дальнейшему сотрудничеству, и это сотрудничество между нашими компаниями, между нашими гражданскими обществами. Именно этот диалог позволяет нам с большей силой ответить на те вызовы, которые имеются и которые нас ждут.

Мы уже говорили ранее, что сейчас находимся в достаточно сложной ситуации, особенно если рассматривать ее через призму Европейского Союза, который находится сейчас в ситуации, вызванной теми отношениями жесткости, проявляемыми в отношении Российской Федерации. Но наше правительство остается открытым к возможности переговоров. И также гражданские общества двух наших стран продолжают вести этот диалог с таким же большим энтузиазмом, сохраняя живым тот дух диалога, взаимной любви, который всегда отличал отношения наших двух народов.

Форум-диалог по линии гражданских обществ, который сегодня собрался на свою встречу в здании Министерства иностранных дел Италии, я считаю, имеет огромнейший потенциал, который касается не только отношений мира предпринимателей, мира экономического, но также отношений культурного характера. Поэтому я хочу обратиться к сопредседателям, попросить сделать так, чтобы систематическим образом работали в ближайшие месяцы, не дожидаясь новой встречи высокого политического уровня.

И прежде чем завершить своё краткое выступление хотел поблагодарить госпожу Тодини за прекрасную работу, которую она проделала за эти годы в качестве сопредседателя форума по линии гражданских обществ. Хочу приветствовать также президента Ферленги, которому я хочу пожелать самых больших успехов в работе, которая его ожидает.

И в духе этой дружбы я предлагаю нам поднять тост!

В.Путин: Дамы и господа! Дорогие друзья!

Мы действительно почувствовали, что нам оказан сегодня здесь, в Риме, в Италии, тёплый приём, причём и в прямом, и в переносном смысле этого слова.

В ходе нынешнего визита мы провели целый ряд мероприятий, обсудили практически весь комплекс нашего взаимодействия. По единодушному мнению, развитие взаимовыгодных связей отвечает интересам наших стран. Мы видим, что мы с двух сторон нацелены на активизацию наших связей, на сотрудничество как в двустороннем плане, так и на международной арене.

Конечно, важнейшей сферой нашего сотрудничества является экономика. Мы углубляем промышленную кооперацию, стимулируем встречные инвестиции. Я хочу здесь поприветствовать многих друзей наших итальянских, которые активно работают на российском рынке. Мы реализуем крупные проекты в промышленности, в энергетике, в области инфраструктуры.

И конечно, нас связывают давние глубокие культурные связи. Дорогой Джузеппе, ты упомянул о русской литературе. Должен сказать, мы сегодня затрагивали эту тему и в разговоре с Папой Римским. И понтифик разрешил мне сказать публично о том, что одна из его книг, которая всегда у него на столе, – это классика российской литературы, это и Достоевский, и Толстой.

Вообще он сказал даже больше. «Я, – говорит, – говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником».

Вы знаете, это о многом говорит. Это говорит о наших общих глубоких духовных корнях. Именно поэтому с таким успехом проходят наши мероприятия в гуманитарной сфере.

В прошлом году в рамках так называемых «Русских сезонов» мероприятия проведены в 74 итальянских городах, всего 300 мероприятий проведено. Шесть миллионов итальянцев посетили эти мероприятия.

Хотел бы ещё раз поблагодарить всех наших итальянских коллег за продуктивную и содержательную совместную работу сегодня, в ходе сегодняшнего визита. Конечно, очень важную работу выполняют и члены гражданских комиссий, гражданских обществ, в рамках которых работают и представители общественности, и представители бизнеса.

Хотел бы поблагодарить и наших коллег в правительствах – как Российской Федерации, так и Итальянской Республики, – и вице-премьеров итальянского правительства, и Ваших министров, уважаемый господин Председатель. Все они многое делают для того, чтобы двигать вперёд отношения между Россией и Италией.

И, если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: «Искренность в отношениях – залог настоящей дружбы». Именно это качество – прямоту, открытость для диалога и сотрудничества – мы всегда ценим в наших итальянских партнёрах.

Позвольте предложить тост за здоровье господина Председателя, за здоровье всех присутствующих, за благополучие наших стран, народов и за нашу совместную работу!

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