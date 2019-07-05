В. Джабаров: Российская делегация намерена отстаивать свои поправки в текст резолюции ПА ОБСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы намерены не допустить принятия в тексте резолюции Комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ пунктов, которые имеют откровенно антироссийский характер.

Делегация Совета Федерации, продолжает работу в Парламентской ассамблее ОБСЕ и намерена сегодня отстаивать свои позиции, в целях недопущения в резолюцию Комитета по политическим вопросам и безопасности пунктов, имеющих откровенно антироссийский характер и содержащих неприемлемую терминологию. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области который возглавляет группу российских сенаторов, принимающих участие в работе 28-й летней сессии ПА ОБСЕ 4–8 июля в Люксембурге.

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По словам главы делегации российских сенаторов, в тексте документа Комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ говорится о том, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие в Азовском море и на территории Крыма и нарушает права жителей полуострова.

Будем настаивать на исключении неприемлемой терминологии об «оккупации Крыма», «российских вооруженных силах на Украине»

«Наша позиция содержится в поправках, которые мы будем решительно отстаивать, отметил Владимир Джабаров. — Будем настаивать на исключении неприемлемой терминологии об «оккупации Крыма», «российских вооруженных силах на Украине».

Сенатор пояснил, что в случае отказа авторов внести требуемые правки, члены делегации будут голосовать против проекта резолюции.

Владимир Джабров подчеркнул отсутствие альтернативы политико-дипломатическому урегулированию возникающих проблем в сфере безопасности с опорой на международное право.

Делегация Совета Федерации в составе первого заместителя председателя Комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, первого заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области заместителя председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Мамедова, МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области заместителя председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт ГехтИрина Альфредовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области и члена Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Нарусовой. НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва

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