В Иркутской области транспортная прокуратура приняла меры по обеспечению бесперебойной перевозки граждан, пострадавших от стихии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с паводками в Иркутской области провела проверку исполнения законодательства об обеспечении транспортной доступности в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

Акционерным обществам «Федеральная пассажирская компания», «Байкальская пригородная пассажирская компания» и Восточно-Сибирской железной дороге – филиалу ОАО «Российские железные дороги было предложено организовать дополнительные маршруты и принять иные меры, необходимые для бесперебойной перевозки граждан.

В настоящее время АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» организованы дополнительные маршруты пригородных поездов с предоставлением бесплатного проезда для пострадавших жителей указанных районов на период чрезвычайной ситуации. Кроме того, компанией в составы пассажирских поездов местного формирования включены дополнительные вагоны.

Восточно-Сибирский транспортный прокурор Игорь Мельников поручил прокурорам взять на особый контроль обеспечение бесперебойной работы транспортного комплекса.

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