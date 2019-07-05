В Марий Эл прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении граждан

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Параньгинского района Республики Марий Эл по обращению 60-летнего местного жителя провела проверку соблюдения законодательства о лекарственном обеспечении граждан.

Установлено, что заявитель, страдающий заболеванием сахарный диабет, постоянно нуждается в приеме препарата, который он вправе получать на льготных условиях.

В районной больнице больному необоснованно отказали в выдаче рецепта на льготное лекарственное средство.

Между тем больной входит в группу населения и имеет категорию заболевания, при амбулаторном лечении которого лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.

В связи с этим прокурор района направил в адрес главного врача Параньгинской центральной районной больницы представление об устранении нарушений закона.

Нарушения прав гражданина устранены. Старшая медсестра поликлиники, допустившая указанные нарушения, привлечена к дисциплинарной ответственности.

Больному выдан рецепт на лекарственный препарат, который им незамедлительно получен в аптечном учреждении.

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