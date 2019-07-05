Source: Russia Federal Space

#РКС#главное#орбитальные группировки05.07.2019 16:36

Геоаналитический отчет по развитию паводка в Иркутской области

Специалисты «ТЕРРА ТЕХ» (дочерняя компания холдинга «Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») по материалам оперативной космической съемки с российских и зарубежных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) подготовили аналитический отчет динамики развития паводковой ситуации в городе Тулун Иркутской области за период с 29 июня по 3 июля 2019 года. Данные ДЗЗ и геосервисы на их основе могут быть использованы МЧС для регулярного мониторинга паводковой обстановки и при ликвидации ущерба, страховыми кампаниями для расчета страховых премий и оценки убытков от наводнения и гражданами для отстаивания своих прав при получении страховых выплат.

В России наводнения являются одним из самых частых и серьезных по последствиям типов стихийных бедствий. Площадь паводкоопасных территорий превышает 400 тыс. км², на подверженной наводнениям территории расположены более 700 городов и тысячи населенных пунктов. В последние несколько десятков лет в России произошло крупнейшие по своим последствиям наводнения: наводнения 2002, 2010, 2012 годов в Краснодарском крае, затопление более чем 625 км² в Приморье и города Ленска в Якутии в 2001 году.

Данные космической съемки и геоаналитические сервисы на их основе сегодня являются одним из инструментов, оказывающих неоценимую помощь до, во время и после стихийного бедствия.

Наблюдение за паводковой обстановкой и климатическими условиями в верховьях крупных рек с использованием космических снимков могут помочь в выявлении территорий, требующих большего внимания. Регулярный непрерывный мониторинг с выявлением динамики водного зеркала и предупреждением о резком подъеме уровня воды в автоматическом режиме поможет МЧС и органам исполнительной власти на местах вовремя получать информацию о повышении уровня воды, готовить меры противодействия чрезвычайной ситуации и информировать население.

В активной фазе паводка данные ДЗЗ могут поставляться до нескольких раз в сутки, поскольку «ТЕРРА ТЕХ» получает данные ДЗЗ на нужные дату и время с российских и зарубежных спутников на основе заключенных соглашений с ведущими мировыми операторами.

Среднегодовой ущерб от наводнений оценивается примерно в 40 млрд рублей в год. Данные ДЗЗ в совокупности с результатами гидрологических наблюдений позволяют страховым компаниям при принятии территорий и имущества на страхование провести дистанционную проверку вероятности затопления конкретных объектов, рассчитав при этом риски наступления страховых случаев и оптимальную ставку страхового тарифа. Геосервис на основе космической съемки может быть интегрирован в скоринговые модели страховых компаний и банков. Такое решение дает страховщикам возможность оперативно отслеживать состояние застрахованной территории и активов застрахованных лиц и организаций, прогнозировать и учитывать при формировании тарифов вероятность экстремальных ситуаций, а также верифицировать достоверность выявленных страховых случаев. ГИС-система для страховых компаний обеспечивает простой и оперативный доступ к информации, созданной на основе космической съемки для каждой страховой ситуации, а также к данным космической съемки, на основе которых была сформирована соответствующая информация.

Ретроспективный анализ по космическим снимкам позволяет отследить историю наступления чрезвычайных ситуаций (наводнений, пожаров, просадок земной поверхности, эрозии, заиления и пр.) на той или иной территории. Сейчас подсчитывается ущерб городской инфраструктуре и частной собственности жителей пострадавших населенных пунктов. По данным геоаналитического отчета «ТЕРРА ТЕХ», в целом убытки от затопления Тулуна будут в основном связаны с разрушением частных домов.

МЧС, областные и городские администрации по объективным данным космического мониторинга могут наблюдать и отчитываться о результатах и скорости ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Данные дистанционной съемки могут предоставить городским властям дополнительные сведения для выявления участков, потенциально подверженных затоплению, в том числе при городском планировании и размещении объектов промышленности и транспорта.

Данные космической съемки пригодятся и гражданам, которые по снимкам смогут отыскать смытый стихией дом, отстаивать свои права в судебных спорах в случае несогласия с назначенной страховщиком суммой страховых выплат. Также накопленный за несколько последних десятилетий архив данных ДЗЗ поможет россиянам выбрать новое безопасное место для постройки дома или дачи в месте, которое за доступный период наблюдения никогда не подвергалось стихийным бедствиям.

Учитывая возрастающую повторяемость сильных паводков и половодий в России, космический мониторинг будет полезным инструментом оперативного информирования всех заинтересованных сторон, поможет оценить ущерб и предупредить возможные негативные последствия наводнений.

Геоаналитический отчет

Космический мониторинг паводка в Тулуне

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