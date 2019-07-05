Деятельность органов прокуратуры по защите прав граждан, пострадавших от наводнения в Иркутской области, продолжается

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По состоянию на 5 июля 2019 года во временную приемную Генеральной прокуратуры РФ, мобильные приемные органов прокуратуры Иркутской области поступило 748 обращений пострадавших от наводнения граждан.

Всем обратившимся оказывается содействие в разрешении трудных жизненных ситуаций. По требованию прокуратуры в г.Тулуне пункты временного размещения обеспечены кроватями, спальными принадлежностями, посудой, часть граждан переселена. В интересах граждан, которые не были зарегистрированы в поврежденных или уничтоженных домах, прокурорами подготовлены и направлены в суды 135 заявлений об установлении факта их места жительства в зоне затопления.

Поскольку многие пострадавшие утратили свои документы, вмешательство прокуратуры способствовало усилению межведомственного взаимодействия с федеральными, региональными органами и учреждениями, и как результат – скорейшей их выдаче.

Во взаимодействии с органами государственной власти области прокуратурой исполняются поручения Президента РФ об организации отдыха детей из пострадавших районов. Всеми доступными способами прокурорами разъясняются установленные законом гарантии. С учетом разъяснительной работы поступило 2341 заявление родителей о выдаче путевок в оздоровительные лагеря. На сегодня 294 ребенка уже находятся в оздоровительных учреждениях.

По указанию Генерального прокурора РФ, в целях оказания содействия коллегам, органы прокуратуры Иркутской области усилены наиболее опытными квалифицированными работниками прокуратур других субъектов России.

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