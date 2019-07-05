Культурное лето с СПбГУ: онлайн-курсы для педагогов, лингвистов и переводчиков

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Санкт-Петербургский университет последовательно работает над улучшением качества онлайн-образования. Это касается не только наполнения и структуры подачи учебных материалов, но и формата их реализации. Так, по многочисленным просьбам слушателей практически все курсы, размещенные на платформах Coursera и «Открытое образование», были продлены — как в части записи, так и по срокам сдачи итоговых экзаменов. Это позволит всем, кто по той или иной причине не успел вовремя записаться, не только присоединиться к курсу, но и претендовать на получение сертификата — а он, как мы знаем, пригодится не только для трудоустройства, но и при поступлении на образовательные программы магистратуры и аспирантуры.

За летний период слушателям предлагаются к изучению восемь различных курсов. Они будут запускаться по очереди, каждую среду, причем все модули курсов будут доступны сразу же после открытия. Это позволит заниматься в индивидуальном режиме: вы сможете проходить материал и сдавать проверочные задания в любое удобное время. Напомним, что подобный формат «свободного доступа» для некоторых онлайн-курсов был впервые предложен и реализован СПбГУ еще летом прошлого года.

Уже сейчас вы можете записаться на первый онлайн-курс из летней серии: «Введение в теорию перевода».

Он направлен на формирование теоретических основ переводческой деятельности и будет интересен начинающим специалистам — как самостоятельно изучающим предмет, так и студентам лингвистических программ в качестве дополнительного компонента. Обязательным условием для прохождения курса является знание английского языка.

Курс состоит из семи модулей, каждый из которых посвящен одному из разделов науки о переводе. Изучение строится по принципу «от общего к частному»: так, первые два модуля знакомят слушателей с общей историей перевода, а третий — с особенностями переводоведения в разных странах. Четвертый и пятый модули рассказывают об основных проблемах в общей теории перевода, а шестой и седьмой, заключительные части курса, фокусируются на различных жанрах и приводят конкретные примеры из переводческой практики.

Материалы курса представлены в виде коротких видеолекций. Используются наглядные презентации и фрагменты из документальных фильмов. Все исследования, упомянутые в курсе, можно найти в списке рекомендуемой литературы — там же находятся книги, которые пригодятся слушателям для дальнейшего изучения переводоведения.

Следующим курсом, запись на который откроется вместе с открытием «Введения в теорию перевода», будет «Лексикология». Следите за новостями на сайте онлайн-курсов СПбГУ, чтобы не пропустить все самое интересное.

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