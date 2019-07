Мультиязычный университет

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Например, в наш Университет обратился молодой человек из Тюмени, он нашел интересную и выгодную работу в Турции, направил свое резюме, договорился, что его там берут. Английский и турецкий языки он знает хорошо, но работодателям требуются официальные сертификаты, чтобы подтвердить владение этими языками хотя бы на уровне В1. Сертификат по английскому у него уже был, а где сдать тест по турецкому? На свое счастье, он отыскал СПбГУ, где такой экзамен проводится. Приехал, записался, успешно прошел тестирование, получил сертификат уровня В2 и уехал в Анкару на работу.

Другой случай: одна гречанка интересовалась русской культурой, любила русских композиторов и очень хотела поступить в российский вуз. С этой целью она успешно сдала тестирование по русскому языку как иностранному в СПбГУ и теперь получает высшее образование в России. Пройти тестирование, к слову, можно не только непосредственно в СПбГУ, но и в одном из 70 центров по всему миру от Сан-Паулу до Токио, в которых принимают такой экзамен по договору с СПбГУ.

До 2017 года СПбГУ мог проводить экзамены только по русскому языку, английскому и ивриту. За последние два года на основании соглашений с ведущими зарубежными университетами, центрами и фондами эта деятельность значительно расширилась, и стало возможным проведение экзаменов в Университете по 18 иностранным языкам. Как развивается и совершенствуется система языкового тестирования? Какие экзамены по иностранным языкам можно сдать в Университете? В каких странах можно изучить русский язык и сдать по нему тест? На эти и другие вопросы отвечает и. о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ Д. В. Птюшкин.

Дмитрий Викторович Птюшкин по образованию — религиовед, окончил Высшую религиозно-философскую школу при Союзе ученых Санкт-Петербурга. В Университете начал работать в январе 2015 года лаборантом Центра языкового тестирования, в марте 2015 стал заместителем директора, а с апреля 2017 года — и. о. директора центра.

«Наш центр существует с августа 1997 года, — сообщил Д. В. Птюшкин. — Но деятельность по языковому тестированию лет десять-двадцать назад трудно назвать активной. СПбГУ мог проводить экзамены только по русскому языку (ТРКИ), а экзамены по английскому и ивриту лишь с 2016 года. И, например, у СПбГУ было тогда всего восемь центров по проведению ТРКИ за рубежом. Хотя система государственного тестирования по русскому языку как иностранному во многом зародилась благодаря усилиям ученых и специалистов СПбГУ. Научный потенциал ТРКИ закладывался именно в нашем Университете, вопросы (контрольно-измерительные материалы тестов) и правила ТРКИ разрабатывали университетские ученые К. А. Рогова, Т. И. Попова, И. Н. Ерофеева и др. Но прежде, до 2014 года, эта деятельность развивалась не очень активно».

ТРКИ и комплексный экзамен

А что произошло в 2014 году, Дмитрий Викторович?

Наш Университет получил право проводить государственное тестирование по русскому языку как иностранному языку (ТРКИ) и комплексный экзамен для мигрантов (который включает русский язык, историю России и основы законодательства РФ). Для этого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2014 № 1394 Санкт-Петербургский университет был включен в перечень образовательных организаций, которые обладают правом проводить тестирование по русскому языку как иностранному и выдавать сертификат государственного образца. Такой сертификат является единственным официальным документом, удостоверяющим уровень владения русским языком как иностранным в соответствии с общеевропейскими языковыми компетенциями (CEFR). Сертификат необходим при поступлении в российские вузы, входит в пакет обязательных документов для вступления в гражданство РФ.

Если говорить о статистике, то в 2015 году количество кандидатов, принимавших участие в ТРКИ за пределами России, составило 2052 человека, в 2016 — 2200 человек, в 2017 — 2800 человек, в 2018 — 4300 человек. В 2018 году СПбГУ было проведено 87 выездных тестовых сессий («Мы не боимся быть первыми»: Центр тестирования СПбГУ продвигает русский язык по всему миру).

А приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2014 № 1533 СПбГУ уполномочен проводить комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный экзамен). Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации, выдаваемый СПбГУ, является необходимым документом при получении разрешения на работу (или патента), разрешения на временное проживание, а также вида на жительство. И с января 2015 года СПбГУ стал проводить комплексный экзамен для мигрантов. За это время (более четырех лет) СПбГУ провел тестирование для более чем 410 000 человек на все уровни комплексного экзамена.

Право проводить этот экзамен в 2015 году получили всего пять вузов и научных институтов России: СПбГУ, МГУ, РУДН, Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина и Тихоокеанский государственный институт (Право принимать экзамен у трудовых мигрантов получили пять вузов). Наш Университет, в отличие от других, привлекал к проведению этого экзамена небольшое число сторонних организаций в других городах РФ и за рубежом, только для организационно-технического обеспечения процедуры проведения экзамена. И вместе с этим четко контролировал все вопросы проведения комплексного экзамена и ТРКИ по договорам с организациями-партнерами (Материалы ректорского совещания от 29.06.2015, п. 5, Материалы приема граждан от 29.12.2015). В настоящее время СПбГУ имеет около 50 площадок для проведения тестирования по всей стране (места проведения тестирования) — от Калининграда до Владивостока. Для иностранных граждан, которые приезжают в Россию для работы, СПбГУ также организует проведение комплексного экзамена в странах миграционного исхода (есть партнерские организации в Молдавии, Узбекистане и Эстонии).

Для этого специалисты Университета проводят отбор среди заинтересованных организаций на местах (инициативу проявляют они, направляя соответствующую заявку в адрес ректора СПбГУ), проверяют их материально-техническую базу, квалификацию специалистов. В СПбГУ разработан регламент рассмотрения таких заявок, имеется определенный список требований к таким организациям и правил. Проводятся переговоры с руководством организации, готовится проект соглашения о сотрудничестве, обсуждаются и регулируются условия, сметная стоимость оказания услуг.

Cправка о результатах проверки деятельности директора Центра экспертиз СПбГУ Л. А. Цветковой и директора Центра языкового тестирования СПбГУ А. А. Парфенова (2016–2017 годы) по организации проведения комплексного экзамена

Кроме того, в 2015 году была проведена реновация статуса СПбГУ как официального партнера Европейской ассоциации тестеров. В настоящее время Университет проходит аудит, результат которого позволит подтвердить соответствие работы Центра языкового тестирования СПбГУ европейским стандартам качества. В рамках данного аудита, проходящего каждые пять лет, независимой оценке подвергаются контрольно-измерительные материалы тестов и организация проведения языкового тестирования в вузе.

Пять восточных и 13 европейских

И что сегодня?

Сегодня Центр языкового тестирования СПбГУ проводит тесты по 18 иностранным языкам (пяти восточным и 13 европейским) и сотрудничает с организациями, которые уполномочены проводить такие экзамены в восточных и западных странах.

По корейскому и турецкому языкам тестовые сессии уже успешно проведены. По японскому прошел прием заявлений, тестирование будет проведено в первое воскресенье июля и в декабре 2019 года. По персидскому языку тестирование запланировано на октябрь. Экзамен по ивриту в СПбГУ проводится с 2016 года, но в последнее время к ивриту появилась волна интереса — тестирование будет во второй половине 2019 года. Есть проект создания центра языкового тестирования на знание восточных языков.

Деятельность центра во многом «пакетная». Когда тестирование проводится по многим языкам, больше распространяешь информацию, о наших предложениях узнают больше и обращаются в СПбГУ. Мы выпускаем брошюры и буклеты, рассказывающие о возможностях СПбГУ в сфере языкового тестирования, распространяем их среди обратившихся в наш центр по вопросу о любом языке — эта информация стимулирует дополнительный интерес к нашим программам. Любой желающий может обратиться, записаться, мы проводим консультации (Центр языкового тестирования).

Кембриджский английский

Вы назвали первые экзамены: русский, английский, иврит. Начнем знакомство с английского…

Кембриджский экзамен по английскому языку — один из самых востребованных в мире, сертификат признают более 20000 организаций по всему миру. Надо отметить, что сама система тестирования по языкам появилась именно в Кембридже больше ста лет назад, первая тестовая сессия прошла в 1913 году. Сегодня это огромная корпорация тестирования, распределительный центр которой координирует экзамены по всему миру. Представьте типографию размером с торговый центр МЕГА, где они выпускают свои материалы с тестами — там можно увидеть один и тот же сборник тестов с 12 обложками разных цветов. Эти цвета специально подобраны, чтобы соответствовать благоприятному цветовому восприятию жителей разных стран. Это делается для создания максимально позитивного настроя обучающихся.

В СПбГУ первая тестовая сессия по английскому языку Кембриджского университета прошла в конце 2016 года, и теперь мы их проводим практически каждый месяц, удовлетворяя растущий интерес. Сертификат необходим для трудоустройства и стажировок в англоязычных странах, он расширяет возможности академической мобильности и личностного, карьерного роста. В СПбГУ этот сертификат уровня В1 и В2 принимается вместо экзамена по английскому языку. В последнее время не только студенты, но и сотрудники Университета стали записываться и сдавать этот экзамен.

Во многих европейских странах традиции языкового тестирования более старые. Например, ребята из Греции, которые сдают у нас ТРКИ, параллельно имеют сертификаты по английскому, итальянскому, немецкому и другим языкам, хотя бы уровня А1 или А2. Они где-то получили минимальные знания по иностранным языкам, подтвердили их, и этих знаний им достаточно для обучения в греческих университетах или для работы. Активные молодые люди в других странах тоже имеют по три-четыре сертификата, подтверждающих уровни их владения иностранными языками. А в России пока, к сожалению, нет активного движения в этом направлении. Возможно, из-за того, что многие российские компании не проявляют пока интереса к языковым компетенциям сотрудников, которых они принимают на работу. Хотя в последнее время подвижки происходят…

Кроме Кембриджского экзамена по английскому языку есть и другие тесты. Как Университет выбирал, какой тест будет проводить?

Разные тесты по английскому языку используются для разных целей. Скажем, есть IELTS — для миграционных целей, а Кембриджский экзамен более распространен именно как академический английский язык. На принятие решения влияет анализ рынка услуг, анализ спроса потребителей, требования организации-правообладателя к партнерам. Некоторые организации предъявляют явно завышенные, трудно реализуемые требования. Кембриджский экзамен очень востребован в Университете. Авторитет Кембриджа высок, сдавать экзамен и среди преподавателей, и среди студентов хотят все, а не только филологи и лингвисты. Но вначале взаимодействие не складывалось. Достигли договоренности только к 2016 году. А этой зимой аудитор из Кембриджа (для нас его визит был полной неожиданностью), изучив организацию тестирования в СПбГУ, дал нам наивысшую оценку.

Уникальный вуз

Какие языковые экзамены проводит в России только СПбГУ?

Наш Университет — единственный центр в Санкт-Петербурге, где проводится тестирование по корейскому и японскому языкам (традиционно тестирование проводится в консульствах этих стран). А по турецкому и персидскому языкам СПбГУ — единственный центр в России. Сдавать языковые экзамены в СПбГУ приезжают со всего Северо-Запада России. А, например, сдавать тест на знание корейского языка к нам приезжают из Литвы, Латвии, Эстонии, Узбекистана и даже из Китая. Например, раньше сдавать тест по японскому языку ездили в Москву, а теперь записываются и едут к нам. СПбГУ впервые будет проводить летнюю сессию, на которую записалось около 300 человек.

У нас есть экзамены, которые не являются массовыми, они не так распространены, как тесты по английскому: венгерский, сербский, румынский, чешский языки, которые не сдашь где угодно. Но, к примеру, человек хочет устроиться на работу в венгерскую или румынскую компанию, где требуется подтвердить знание соответствующего языка. И поэтому он ищет, кто проводит такой тест, с радостью находит СПбГУ, приезжает и сдает. Таким образом, наш Университет становится центром притяжения для желающих пройти экзамен и получить языковой сертификат. Понятно, что английский язык сегодня знают практически все (хотя бы на бытовом уровне) — люди ездят за рубеж, худо-бедно общаются там по-английски. А попробуй сдай румынский или чешский!

Венгерский и еще 12 языков

…или венгерский. Слышал, что экзамен по этому языку появился в нашем Университете не случайно?

В 2015 году состоялась встреча ректора СПбГУ Н. М. Кропачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгерской Республики в Российской Федерации. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, предложения ректора по развитию венгерского языка и культуры в СПбГУ (Ректор СПбГУ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в России). По итогам встречи были даны поручения для развития унгаристики и укрепления международных связей между СПбГУ и Венгерской Республикой, в том числе поручение по организации тестирования по венгерскому языку. Такая работа была проведена. Недавно пять студентов СПбГУ прошли тестирование по венгерскому языку, все успешно сдали экзамен на международный сертификат ECL, показали хороший результат. Ребята говорили, что языковые сертификаты им будут очень полезны в дальнейшем для построения карьеры (Студенты Университета сдают экзамен по венгерскому языку).

История непростая и со счастливым финалом. Мы искали и нашли партнера в Венгрии для организации тестирования по венгерскому языку. Таким правообладателем оказался Печский университет. Мы провели переговоры, был подписан договор о сотрудничестве в сфере языкового тестирования между СПбГУ и Печским университетом. В церемонии торжественного подписания договора принял участие генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге (СПбГУ будет принимать экзамены на сертификат ECL).

В ходе переговоров также выяснилось, что Печский университет входит в Европейский консорциум по подтверждению уровня владения иностранным языком (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages). Благодаря подписанию договора с этим вузом СПбГУ получил право проводить тестирование на международный сертификат ECL. Теперь все желающие имеют возможность пройти экзамен по венгерскому языку, а также еще по любому из 12 европейских языков: испанскому, итальянскому, французскому, немецкому, болгарскому, польскому, сербскому, словацкому, румынскому, чешскому, хорватскому, ивриту (ECL). Требования на разных уровнях адаптированы к рекомендациям общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным языком. Сертификат по любому из этих языков используется учебными заведениями для прохождения стажировки за рубежом, а также требуется для трудоустройства на территории Евросоюза.

В рамках этой системы тестирования в Санкт-Петербурге работаем только мы. У нас уже прошли тестовые сессии в рамках системы ECL. Уже есть люди, получившие сертификаты по сербскому, болгарскому, хорватскому, румынскому языкам. Они очень благодарны. Например, девушка обратилась к нам в ноябре 2018 года с просьбой: «Я устраиваюсь в офис сербской компании в Сербии. Мне нужно подтвердить владение сербским языком и ехать на работу — меня там ждут». Она является хорошим специалистом, но для того чтобы ее взяли на работу требовался языковой сертификат. Это важный шаг для ее карьеры. Она успешно сдала экзамен в СПбГУ и недавно прислала письмо из Белграда с благодарностью. И таких случаев много. Люди понимают важность языковых сертификатов — даже для не самых распространенных языков.

Расскажите, пожалуйста, об экзамене по ивриту. Какова ситуация в СПбГУ?

Сейчас у всех желающих в СПбГУ есть возможность сдать экзамен по ивриту YAEL, а также экзамен по ивриту в системе ECL. Кроме того, в Университете успешно функционирует кафедра семитологии и гебраистики, совместно с которой в настоящее время планируется масштабный проект открытия центра тестирования, с последующим внедрением системы тестирования, разработанной совместно с Еврейским университетом Иерусалима. Причем это не только тесты для студентов, но и курсы повышения квалификации для преподавателей.

Таким образом, мы сможем вывести эту деятельность на качественно иной уровень, сделать доступнее возможность подтверждения своих знаний официальным документом не только для преподавателей и студентов-универсантов, но и для всех желающих.

На примере турецкого

Как Вы ищете правообладателей на проведение экзаменов на знание иностранного языка? От чего зависит успех переговоров с ними?

Вот, например, для того чтобы проводить экзамены по турецкому языку, мы искали партнеров в Турции. Тем более что 2019 — это перекрестный Год культуры и туризма России и Турции. Мы выяснили, что есть два университета, которые обладают правами проводить экзамен по турецкому языку. С одним из них договориться не удалось. Мы направляли запросы и туда, но, к сожалению, было потрачено длительное время на получение ответа от коллег. А с представителями Стамбульского университета удалось быстро договориться о сотрудничестве. Они сразу выразили заинтересованность в совместной работе, очень быстро подписали соглашение о сотрудничестве с СПбГУ.

В январе 2019 года в СПбГУ успешно прошла первая тестовая сессия международного экзамена на определение уровня знания турецкого языка (The Turkish Proficiency Exam, TPE). Этот экзамен проводится в 20 странах мира. В России СПбГУ является единственной организацией, уполномоченной на проведение экзамена TPE. В первой тестовой сессии TPE приняли участие 16 человек (уровни А2-С2). Для ее проведения удалось привлечь внешнее финансирование (спонсорские средства), и десять студентов кафедры тюркской филологии с наилучшей успеваемостью за прошлый учебный год смогли принять участие в тестовой сессии бесплатно. Директор центра языкового тестирования Стамбульского университета специально приезжал в Санкт-Петербург и высоко оценил качество организации тестирования в Университете. Теперь СПбГУ имеет возможность проводить экзамен по турецкому языку на территории всей России. Такую работу мы проводим, чтобы следующую тестовую сессию провести в Москве, уже осенью 2019 года.

Коллеги из Турции выразили заинтересованность в заключении соглашения между Стамбульским университетом и СПбГУ о программе студенческой мобильности, а также о государственном тестировании по русскому языку как иностранному. Они также готовы принять на безвозмездной основе 16 человек в летнюю школу Стамбульского университета (участникам необходимо оплатить только билеты и проживание). В рамках летней школы будут проводиться занятия по турецкому языку (лекции, семинары), культурные мероприятия (Материалы ректорского совещания от 11.03.2019, п. 2). Это дополнительные возможности, которые появились благодаря позитивным контактам с коллегами из Турции.

Продвигаем русский язык

Экзамен ТРКИ в центре языкового тестирования СПбГУ проводится довольно давно. Что изменилось за это время?

Успехи есть, особенный рост произошел в последние два года. В 2015 году было восемь наших центров по проведению ТРКИ за границей, сейчас — 70 центров в 30 странах. Практически каждый месяц в СПбГУ обращаются руководители заинтересованных в сотрудничестве организаций, предлагающие проводить ТРКИ в разных странах. В 2018 году мы заключили десять соглашений. Сегодня СПбГУ ведет работу по всему миру: от Буэнос-Айреса до Токио. Экзамены ТРКИ распространяются в новые страны: Франция, Исландия, Венгрия, Черногория, Иран, ведутся переговоры с Ирландией и Сингапуром.

Специалисты СПбГУ проводят мероприятия по поддержке государственной системы тестирования по русскому языку за рубежом и популяризации русского языка. В прошлом году сотрудники центра провели более 50 выездных информационно-методических семинаров для преподавателей, которые занимаются подготовкой обучающихся к ТРКИ, а также 60 вебинаров. Проводим большие семинары: например, в Салониках, куда в июне 2018 года приехали более 100 преподавателей со всей Греции, в Праге (Чехия) — около 80 человек (уже третий год там проводим), в Минске (Беларусь) — около 50. Планируем такой семинар провести в Казахстане. Но это не ДОП, не повышение квалификации преподавателей, а просто информационные семинары: как проводить тестирование, как готовиться к тестам.

Кто вам помогает в других странах? С кем вы там сотрудничаете?

Со многими. Это, естественно, Россотрудничество (федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству), но не только. Это и государственные вузы, и коммерческие организации, которые занимаются миграционными услугами. У нас надежные партнеры в российских центрах науки и культуры в Белграде (Сербия), Праге (Чехия), Любляне (Словения), Кишиневе (Молдавия).

Есть много российских центров науки и культуры в разных странах, которые стремятся сотрудничать с СПбГУ. Недавно провели большой совместный семинар с российским центром науки и культуры в Гюмри (Армения) — было около 60 преподавателей. Рассказывали о государственной системе тестирования по русскому языку, об актуальных подходах к преподаванию языка. Или семинар в Подгорице (Черногория) — было около 20 преподавателей, но фактически это все преподаватели русского языка в этой стране. Они были благодарны нам — там несколько лет не было никаких мероприятий по русскому как иностранному.

И это показательный опыт. Часто бывает так: ТРКИ кто-то в стране проводит несколько лет, но преподаватели русского языка о подготовке к экзаменам ничего не знают. Никто их не собирал, не объяснял, как работать с учениками. И они работали «по ощущениям», по наитию — кто как мог, кто как понимал. А здесь не нужно ловить какие-то «мыслительные волны» — есть определенные требования к подготовке и проведению экзаменов ТРКИ, просто им надо соответствовать. Мы даем ряд советов, чтобы научить создавать для учеников комфортную обстановку на занятиях по подготовке и на экзамене (хотя любой экзамен — это стресс, волнение, но ученики должны получать положительные эмоции). Это клиентский сервис, а люди сегодня стали требовательными к тому, как их обслуживают, тем более в Европе, где традиции комфортности очень сильно развиты. Люди взыскательны к тому, нравится ли им экзамен. В наших центрах людям тестирование нравится.

Мы стараемся работать и в странах, где притесняют русскоязычное население, оказываем помощь сообществам русистов в Литве, Латвии, Эстонии. Например, недавно начали работу в Черногории, где в последние годы сильно изменилось отношение к русскому языку…

Работает онлайн-школа русского языка в Латвии. У русскоязычного населения этой страны нет возможностей, чтобы их дети, для которых русский язык является родным, могли его изучать. Многие хотят уехать в Россию на учебу, на работу… И летом 2018 года общественная организация «Славия» выступила с инициативой, а в СПбГУ ее поддержали — организовали онлайн-обучение русскому языку, русской культуре, истории России. С декабря 2018 года три преподавателя Академической гимназии СПбГУ каждую субботу в прямом эфире читают лекции по трем предметам (благодаря специальной компьютерной программе — как в вебинарах).

И школьники Латвии в Даугавпилсе и Резекне собираются вместе и смотрят эти лекции — там есть помещения для этого. А в других городах (в Риге, Юрмале…) желающие смотрят лекции из дома, на мониторах своих компьютеров. Накануне они получают ссылку, заходят по ней в свой Личный кабинет и проходят онлайн-обучение. Есть чат, и, соответственно, можно задать вопросы (письменно) и получить устные ответы преподавателей. Кроме того, по итогам этих занятий ученики получают дополнительные материалы, рекомендации по учебной литературе по каждому предмету. Записи онлайн-лекций выложены на сайте Международного русского института СПбГУ в разделе «Онлайн-школа», любой желающий может пересмотреть их, освежить свои знания, изучить материал еще раз. Иногда проводится аттестация, чтобы понять, что усваивают ученики.

Я сам посмотрел несколько лекций, а потом побеседовал с обучающимися в Латвии. До этого они даже не знали, кто такие, например, Рюрик и Владимир Мономах — и им было бы очень тяжело учиться в России. А теперь они знают это и многие другие факты. Видно, что обучающиеся пересматривают уроки не раз, запрашивают дополнительные материалы… Возможно, кому-то в Латвии это не нравится. Но это не политическая деятельность, а обучение. И здесь Университет выполняет одну из своих основных функций — образовательную. Есть богатая русская культура и великая история, и если ребята хотят ее изучить, как мы можем не помогать им?

В этом году курс завершился в конце мая. Проект вызвал большой интерес в Латвии. Стабильно занятия посещали более 70 школьников, они сами пришли и увлеченно занимаются. По итогам курса ребята получат сертификат о том, что они прослушали онлайн-курс СПбГУ, а некоторые из обучающихся уже подали документы для поступления в СПбГУ. Следующий учебный год начнется в сентябре. Надеемся, что придет еще больше обучающихся. Есть запрос, чтобы появились точные науки (физика, математика). Будем расширять эту деятельность и в других странах — Казахстане, Эстонии, Узбекистане, Германии, Испании.

Интерес растет

И это далеко не тестирование — другой масштаб деятельности, направленной на продвижение русского языка… Но вернемся в ТРКИ. Результаты вашей работы видны?

За последние два года мы смогли увеличить число тестируемых по ТРКИ на 50 %! Срок выдачи сертификата о прохождении ТРКИ за рубеж уменьшился до 2,5 недель. А у себя мы выдаем сертификаты за один день! Сегодня никто быстрее нас не выдает сертификаты. У иностранцев появилось больше возможностей для поступления в российские вузы, когда им жизненно необходим сертификат. А представьте стрессовую ситуацию, которая была раньше, когда сертификат приходилось ждать 2–3 месяца. Абитуриент-иностранец в феврале-марте сдал ТРКИ, ему подавать документы в мае-июне, а сертификата нет и нет…

С целью популяризации русского языка в этом году мы впервые провели олимпиаду по русскому языку (В СПбГУ прошла олимпиада по русскому языку как иностранному): в России (в шести городах) и за рубежом (более 40 точек). В ней приняли участие более 1500 человек (школьников и студентов 13–27 лет). С одной стороны, они познакомились с системой заданий по языковому тестированию (структура олимпиады напоминает структуру экзамена ТРКИ). С другой, проявили свои знания, сообразительность, эрудицию, получили уникальный образовательный опыт и результат (который, кстати, является для них мотивирующим фактором в изучении русского языка).

Все эти действия и привели к тому, что количество тестируемых растет с каждым годом. В СПбГУ теперь обращаются заинтересованные организации, в том числе из стран, где прежде не было интереса к русскому языку, где о ТРКИ раньше и не слышали. Например, из Бразилии. Сразу несколько языковых школ из этой далекой южноамериканской страны обратились в СПбГУ, хотели завязать контакты. В двух крупных городах — в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро — около 60 человек прошли ТРКИ. И это при том, что в Бразилии пока нет поля для применения этого сертификата, он там вообще неизвестен. Однако нашлось 60 человек, которые изучали русский язык по собственной инициативе, с собственной мотивацией, им это было интересно. Они хотели сдать тест, получить подтверждение своих знаний от квалифицированных российских экспертов, поэтому обратились в СПбГУ. Благодаря этому у нас завязались контакты в городе Бразилиа, столице, и в этом году будем проводить тестовые сессии по ТРКИ уже в трех городах Бразилии.

Другой хороший пример — тестирование ТРКИ, которое мы проводим в Великобритании. Несмотря на грустные обстоятельства в отношениях между нашими странами (поднятая шумиха вокруг дела Скрипалей и пр.), благодаря стараниям наших партнеров количество тестируемых выросло и в Великобритании — до 90 человек в 2018 году (а раньше было по 20–30 за год). И это, действительно, те, кто любит Россию, любит русский язык и бережно к нему относится.

В США такого не происходит?

К сожалению, из США нет никакой инициативы. Хотя там большой спрос на сотрудников, владеющих русским языком (например, в полиции). Планируется открытие представительства СПбГУ в Нью-Йорке. Мы провели переговоры и планируем там открыть центр тестирования. Надеемся, что после этого дело сдвинется с мертвой точки.

Как подготовиться к тесту?

В этом году готовим издание тренировочных тестов по ТРКИ (не мы первые — в Кембридже издают открытые тесты прошлых лет). Но у нас будут именно университетские разработки, созданные нашими специалистами. Мы же тестируем иностранных граждан здесь, на месте — в прошлом году их было около 1200 (студенты не только СПбГУ, но и других вузов). И многие из них приходят заранее и спрашивают: как потренироваться, как готовиться к ТРКИ… Вместе с издательством СПбГУ планируем выпустить первый сборник до конца 2019 года. Основная сложность — обеспечить защиту интеллектуальных прав авторов тестов. В конце 1990-х существовала градация тестов РКИ по вузам: например, считалось, что в РУДН, ГИРЯП и МГУ составляли тесты более низкого уровня, а в СПбГУ — высокого. В какой-то момент эти негласные договоренности утратили силу, и сегодня мы ничего не получаем от московских коллег-русистов. Мы привыкли полагаться на свои силы. Наши преподаватели (филологи и тестологи) — высококвалифицированные специалисты и сами могут подготовить тестовые материалы. И обычно мы два раза в год обновляем их. А тесты прежних лет можно публиковать и использовать как тренировочные.

Какое-то время назад эта работа не велась. И как-то вдруг в 2015 году (я тогда стал заместителем директора центра) обратили внимание на то, что в одном из тестов (который тогда использовался!) была фраза «Представьте себе, какой будет Россия в 2015 году». А на дворе-то уже был 2015 год! И с лета того года тестовые контрольно-измерительные материалы мы стали регулярно обновлять.

Для юных

Все экзамены, о которых Вы рассказываете, — для взрослых. А что для тех, кто помладше?

В последнее время мы разработали систему тестирования РКИ для детей из билингвальных семей и семей инофонов «Русский язык в повседневном общении для школьников» (возраст тестируемых 6–16 лет). Эти экзамены сдали более 500 человек в целом ряде наших центров.

В системе европейского тестирования такие тесты тоже есть (в той же Кембриджской системе), но у нас в России — в рамках государственной системы тестирования детские тесты не предусмотрены. Хотя, кроме СПбГУ, детские тесты проводит и ГИРЯП в Москве. Эта система детских тестов полезна как интересный опыт для школьников — с точки зрения развития их интереса к дальнейшему изучению русского языка, привлечения внимания к СПбГУ. Например, семья живет в Финляндии: папа — финн (и все вокруг финны), мама — русская, а сын — билингв, общается по-русски только с мамой, иногда с бабушкой (когда приезжает погостить к ней в Зеленогорск), но уже хуже. Какая для него мотивация сдавать детский ТРКИ? Мы стремимся, чтобы такой мотивацией стал сертификат СПбГУ, первого университета России.

И знаете, многие школьники сдают детский ТРКИ с удовольствием! Конечно, кубок лучшего бомбардира во Всеволожской футбольной команде юниоров — это не пропуск в «Зенит» (не даст возможности подписать контракт с этим футбольным клубом), но все-таки кубок — это подтверждение того, что ты способен на нечто неординарное. Такой сертификат показывает молодому человеку его возможности, подтверждает его уровень и мотивирует учить язык дальше.

Есть много тому подтверждений. Например, одна школьница в Японии за три года прошла все уровни детских тестов (от А2 до С1), и каждый раз родители привозили ее в Токио с севера, через всю страну, чтобы она сдавала тесты (и папа, и мама у нее — японцы, а дочка изучает русский язык). Другая семья — боснийцы, живут в Боснии и Герцеговине. Но у их сына, 8-летнего мальчугана, возник интерес к русскому языку — ему нравятся мультики со смешариками и песни Николая Баскова. И таким образом он выучил русский язык (даже без учебников). Затем упросил родителей, и они привезли сына в Белград, в российский центр науки и культуры, сдавать детский тест РКИ. Сдал и радостно получил сертификат СПбГУ.

Но в российской системе языкового тестирования детские тесты отсутствуют?

Да, есть приказ МОН о введении уровней владения русским языком в соответствии с Европейской шкалой языковых компетенций от 01.04.2014 № 255 «Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним», но там не упоминается ТРКИ для школьников. Понятно, что школьник, хорошо знающий русский язык, может сдать и взрослый тест РКИ, но мы понимаем, что там не учитывается специфика детского возраста. Там тяжелее лексика, другая тематическая направленность (например, рассуждать о проблемах экологии ребенку 6–7–10 лет сложнее, чем о мультиках или о приключенческих фильмах). Но главное — имеется потребность школьников в тестах РКИ, ориентированных на их возраст.

Есть прецеденты (например, в Греции), когда школьники успешно сдают взрослые экзамены ТРКИ до достижения 18 лет. А есть юные иностранцы, которые только-только начинают изучать русский язык в школе и по возрасту им трудно, рано еще сдавать общий ТРКИ. И, кстати, в европейской системе тестирования детские тесты есть.

А как у них это оформлено законодательно?

В России система языкового тестирования только государственная (и сдавшему выдается сертификат государственного образца, который является единственным официальным документом, подтверждающим уровень владения языком), а в Европе и Америке иначе выстроен процесс — там по несколько систем тестирования в каждой стране (например, во Франции, Испании, Германии). Но тесты вуза там признаются государством (тот же Кембриджский экзамен в Великобритании). А в США языковым тестированием занимаются две коммерческие организации.

В России СПбГУ добился определенных показателей в системе организации языкового тестирования. Например, высока роль в развитии РКИ. Есть дорожные карты по продвижению русского языка в других странах, которые СПбГУ реализует из года в год, другие мероприятия Университета, которые не всегда широко известны.

Прилагаются усилия для появления и поддержки интереса к ТРКИ у иностранцев — для учебы в вузах России (например, немало студентов СПбГУ узнали об образовательных программах нашего Университета, когда готовились и сдавали ТРКИ в своей стране). Отмечу также: не все знают, что у СПбГУ есть квота для бюджетного приема иностранных абитуриентов — для кого-то это стало открытием, которое изменило судьбу теперь уже студента СПбГУ (Материалы приема граждан от 19.02.2019). А по версии Россотрудничества, СПбГУ — самый привлекательный, самый узнаваемый российский вуз для иностранцев по итогам приема 2018 года (В Россотрудничестве назвали самые популярные вузы и специальности у иностранцев). И это признание — момент не только позитивный, но и обязывающий нас работать еще лучше. Может быть, поэтому мы придумали такую форму информирования как олимпиады (о ней я Вам уже рассказал).

В сотрудничестве с консульствами

Рассказывая о восточных языках, Вы сказали, что обычно эти экзамены проводят консульства. А как в этих консульствах относятся к тому, что теперь права на проведение языковых тестов появились у СПбГУ?

Для дипломатических представительств (консульств и посольств) проведение языковых тестов — это непрофильная деятельность. У них нет соответствующих специалистов, которые занимались бы вопросами продвижения тестирования, крайне ограниченные ресурсы для этого (всего один-два человека, которые занимаются проведением тестов). Им трудно развивать эту деятельность, хотя многие сотрудники посольств и консульств, которые занимаются языковым тестированием, — фанаты своего дела и с удовольствием выполняют свою работу. Но у них крайне ограниченные возможности для развития.

И совсем другое дело — такая мощная организация, как СПбГУ. У нас есть профильное подразделение — Центр языкового тестирования, которое занимается исключительно организацией и проведением языковых экзаменов. Мы не ведем образовательную деятельность.

СПбГУ имеет гораздо больше возможностей для продвижения тестирования по иностранным языкам, для консультаций, контактов с субкультурными организациями, которые работают в этой нише, для проведения разного рода семинаров, конференций, праздников национальных культур (в том числе кулинарных), для мероприятий, поддерживающих и развивающих интерес к изучению иностранных языков. Ведь любой восточный язык — это не только сам язык, это культура страны, целая система взглядов. И люди, которые увлекаются, например, японским языком, приходят к этому разными путями: кто-то — через интерес к военному искусству самураев, другой — через оригами, третий — через чайную церемонию.

Практика показала, что число тестируемых по корейскому языку в СПбГУ увеличилось в 1,5 раза: после того, как право на тестирование перешло к СПбГУ, количество тестируемых с отметки 128 человек достигло 206! И теперь Университет развивает это направление при поддержке консульства Республики Корея в Санкт-Петербурге. Проводятся совместные мероприятия, на которых в том числе мы рассказываем о тестировании. В декабре 2018 года состоялся первый Фестиваль корейского языка «Хангыль» в СПбГУ — там мы делились опытом сотрудничества с корейским консульством, рассказывали о том, чего удалось достичь в сфере продвижения корейского языка в формате тестирования. Сотрудники консульства нас поддерживают, они видят, что эта деятельность Университета дает положительный результат, расширяет возможности, динамично развивается.

Думаю, что ни в одном российском вузе нет такого языкового портфолио в сфере тестирования, как в СПбГУ (18 иностранных языков и ТРКИ). Недавно я просматривал 14 основных вузов России, которые занимаются языковым тестированием (МГУ, ГИРЯП, РУДН и др.). У них только английский, немецкий, очень редко (в одном-двух вузах) — испанский и французский, и всё! К сожалению, в России пока нет культуры языкового тестирования, о чем мы уже говорили, — ее приходится прививать и развивать. Это наша задача. И на основе наших результатов могу сказать, что в последние годы такая культура формируется.

Что дальше?

Каковы перспективы развития системы языкового тестирования в Университете?

В сфере ТРКИ мы будем и дальше прикладывать усилия для увеличения числа центров тестирования в других городах и странах. Недавно в Тегеране открыт центр тестирования ТРКИ. Ведутся переговоры, и мы планируем открыть такой центр во Франции. Затем — российские центры науки и культуры в Испании, Румынии, Финляндии, Казахстане (переговоры в этих странах на разных стадиях приближения к заключению договоров). В КНР уже работают 11 центров тестирования, будут и новые. Мы планируем укрепить позиции Университета в Германии (там есть особый интерес к детскому тестированию). Большая работа проведена в Греции: сейчас там шесть центров, но будет больше, мы планируем увеличить и число тестируемых.

В сфере тестирования по другим языкам для нас в приоритете сейчас проведение экзаменов по китайскому и арабскому языкам. По некоторым языкам имеется несколько систем тестирования, и, например, нас интересует французский DELF и испанский DELE.

Во многих странах языковой сертификат признается на государственном уровне после того, как министерство образования страны внесет его в соответствующий список. Благодаря усилиям Университета в прошлом году наш сертификат ТРКИ стал признаваться в Италии. Мы планируем этот положительный опыт экстраполировать и на другие страны: Турцию, Великобританию, Индию, Иран, Исландию. А в тех странах, где еще недавно о ТРКИ не слышали (в частности в Бразилии и Аргентине), добиться того, чтобы как можно больше людей узнали о ТРКИ и стали больше его признавать: сначала на уровне общества, затем — государства.

Приведу аналогию: есть ведро воды и ведро ртути. Понятно, что ведро ртути гораздо плотнее, хотя объем одинаков. Так вот, наша задача по развитию ТРКИ в других странах: не только расширяться за счет новых партнеров, но и совершенствовать, углублять отношения с имеющимися партнерами и увеличивать показатели деятельности, которую мы ведем совместно с ними (то есть «превратить» ведро воды в ведро ртути).

Некая алхимия получается… И в примере со Стамбульским университетом это удается? Начали с проведения экзамена, а теперь будут и программы студенческой мобильности, и ТРКИ, и летняя школа для наших студентов…

Да, показатели очень хорошие. Например, в Греции в 2016 году было протестировано 100 человек в единственном центре СПбГУ, а сейчас там их шесть, и по статистике на май 2019 года тестирование прошли уже более 1000 человек. Мы достигли этого за два года. А есть маленькие центры — например, в Копенгагене, там нет большого количества желающих пройти экзамен ТРКИ. Или в Словении — тоже рост есть, но небольшой: сегодня восемь, завтра десять, а послезавтра 12 человек в год сдают ТРКИ. Но все равно мы понимаем, что тестирование — это поддержка русского языка, и если людям это требуется, то Университет ведет и будет вести такую работу, чтобы возможность получить сертификат ТРКИ была у каждого желающего. И для этого ищем способы расширить эту деятельность. В конечном счете — для того чтобы иностранец, интересующийся русским языком, получил наш сертификат, который поможет ему в жизни.

