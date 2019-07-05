Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего» в Оренбургской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в открытии Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который начал свою работу на базе Оренбургского областного оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь».

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В мероприятии участвовали врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер ПаслерДенис ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области и председатель Законодательного Собрания региона Сергей Грачев. ГрачевСергей ИвановичПредседатель Законодательного Собрания Оренбургской области

Сенатор огласил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам Форума и выразил уверенность в том, что такое масштабное международное мероприятие с участием представителей органов государственной власти, руководителей крупнейших корпораций и ведущих отраслевых образовательных учреждений будет способствовать популяризации профессии инженера и усилению кадрового потенциала отечественной промышленности.

Формирование инициативного и профессионально компетентного молодого поколения – это один из стратегических приоритетов молодежной политики

«Формирование инициативного и профессионально компетентного молодого поколения – это один из стратегических приоритетов молодежной политики. Во многом именно от молодых специалистов будет зависеть движение нашей экономики по пути инновационного развития», – отметил парламентарий.

Андрей Шевченко в Оренбургской области

Андрей Шевченко стал участником одной из панельных дискуссий Форума, в рамках которой состоялся диалог об опыте реализации и перспективах региональных проектов для работающей молодежи. «Российская молодежь осознанно подходит к выбору будущей профессии, учитывая такие критерии как востребованность, потенциальный уровень оплаты труда, возможность карьерного роста. Система грантов позволяет поддержать стремление молодых специалистов к самореализации, включить их в социально-значимую деятельность и воплотить в жизнь свои проекты».

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